X-Plane | via libera al volo supersonico silenzioso targato NASA

Astronomia : il viaggio del sistema binario transnettuniano Typhon-Echidna attraverso la regione Plane taria : Tra l’attuale popolazione degli 81 binari transnettuniani (TNB) conosciuti, solo due si trovano in orbite che attraversano quella di Nettuno. Si tratta di Typhon-Echidna e di Ceto-Phorcys. In un nuovo studio, i ricercatori Araujo, Galiazzo, Winter e Sfair, della Sao Paulo State University, si sono concentrati sull’evoluzione temporale del sistema binario Typhon-Echidna attraverso i sistemi planetari interni ed esterni. Hanno analizzato le ...

La Luna è ricca d'acqua - analisi agli infrarossi danno il via a missioni spaziali interPlanetarie : L'acqua sulla Luna è dappertutto, non confinata soltanto alle regioni polari o a particolari tipi di terreno come si credeva: lo ha scoperto la nuova analisi dei dati di due missioni Lunari condotta ...