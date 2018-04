WTCR - La nuova categoria debutta a Marrakech

quattroruote

(Di giovedì 5 aprile 2018) Da questanno le categorie WTCC e TCR si fonderanno insieme per dar vita al, il World Touring Car Cup, che aprirà i battenti proprio questo weekend a. La neonata, seguita ancora dalla FIA, presenterà un regolamento tecnico differente dalla vecchia WTCC, con le vetture impegnate nella stagione che non apparterranno più alla classe TC1, ma che adesso saranno le TCR, ossia berline o hatchback, a quattro o cinque porte, spinte da motori turbo non superiori a 350 CV e dotate di trazione anteriore. Inoltre, affinché il livello prestazionale delle vetture sia equivalente, sarà impiegato il sistema del Balance of Performance, che prevedrà lo zavorramento fino a 60 kg per le vetture maggiormente performanti.Le novità. Il campionato 2018 non assegnerà più un titolo costruttori, ma consegnerà esclusivamente i titoli ai piloti e alle squadre. Il calendario si compone di 10 ...