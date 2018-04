Wind Tre risponde all’Antitrust riducendo gli aumenti e si prepara ai rimborsi

Wind - Tim - Vodafone e Tre : offerte ricaricabili - promozioni di aprile 2018 : Gli operatori telefonici hanno rinnovato le loro offerte per clientela ricaricabile. Una delle principali novità riguarda la cadenza di rinnovo, che torna ad essere mensile, dopo essere stata quadrisettimanale per un po’ di tempo. Le associazioni dei consumatori hanno vinto la loro battaglia, perciò si è tornati ad avere pacchetti che si rinnovano ogni mese. Di seguito andremo a scoprire alcune delle proposte di Wind, Tim, Vodafone e Tre per il ...

Sconticino con le rimodulazioni Wind e Tre dal 15 aprile : i piani coinvolti : Arriva in queste ore una notizia se vogliamo ufficiale per quanto riguarda le rimodulazioni Wind e Tre. Dopo aver confermato in un primo momento l'aumento del canone di rinnovo dell'8,6% a seguito del passaggio alla fatturazione mensile, con dodici mensilità invece di tredici che a conti fatti lasciano invariato il costo del proprio piano su base annuale, oggi 5 aprile bisogna prendere atto di un'ulteriore novità. Cerchiamo dunque di inquadrare ...

Blocco chiamate selvagge Vodafone dal Garante Privacy - Wind Tre e TIM pure nel mirino? : Finalmente il Garante della Privacy è intervenuto per il Blocco delle chiamate selvagge del telemarketing Vodafone ai danni di già clienti e di potenziali tali. L'operatore rosso ci sarebbe andato giù pesante con le telefonate promozionali relative alle offerte, il tutto senza avere le autorizzazioni necessarie per farlo. Lo stesso discorso, ben presto, riguarderà anche Wind Tre e TIM, ossia i principali vettori concorrenti ma anche quelli ...

Wind Smart 9 o Vodafone Special? Dipende se sei cliente Tim - Tre o MVNO : Le opzioni tariffarie di aprile per i cellulari vede ancora una volta la possibilità di attivare una delle Vodafone Special, in base all’operatore di provenienza, e di Wind Special 9 Limited Edition destinata invece ai clienti di qualunque operatore. Costi, extra soglia e attivazione, scopriamo ogni dettaglio delle proposte dei due operatori. Vodafone Special: dimmi da quale operatore provieni e ti dirò che tariffa avrai Tornano le ...

Passa a Tim da Wind Tre : 22GB e chiamate illimitate a 10 - 86€ : Passa a Tim da Wind Tre, Poste Mobile e operatori virtuali e attiva Ten GO con chiamate illimitate e 22GB in 4G a 10,86€ al mese e 9€ il costo di attivazione. L’attivazione è possibile tramite operatore con pagamento del primo rinnovo e dell’attivazione tramite credito residuo. Passa a Tim da Wind Tre: 22GB e chiamate illimitate Anche Tim fa parte del “fronte comune” insieme a Wind Tre, Vodafone e Fastweb per contrastare ...

Problemi Tre e Wind oggi 2 aprile : impossibile connettersi alla rete - chiamate difficili : Sono in corso dei seri Problemi Tre ma anche Wind in questo lunedì 2 aprile di Pasquetta 2018. Da nord a sud dello stivale ma in particolare nel meridione d'Italia sono in molti ad aver sperimentato errori di connessione alla rete, difficoltà nelle chiamate a cavallo dell'ora di pranzo. Un primo picco di segnalazioni di disservizi si è avuto intorno alle 13:30 ma tante anomalie sono ancora in corso anche al momento di questa ...

AGCM : illecito concorrenziale per Tim - Wind Tre - Vodafone - Fastweb : AGCM, nel bollettino del 26 marzo 2018, comunica che le compagnie telefoniche Tim, Wind Tre, Fastweb e Vodafone, hanno concordato un fronte comune per contrastare la decisione di AGCOM sull’illiceità della fatturazione quadrisettimanale. Lo scambio di comunicazioni avvenuto anche nelle sedi di ASSTEL oltre che tramite scambio di e-mail contrasta con le norme sulla concorrenza e l’Autorità Garante ha intimato il blocco del famoso ...

Ex-clienti Wind? Controllate gli SMS - potreste avere Wind Smart 7+ Double : Wind rivuole a tutti i costi i suoi Ex-clienti e così sta tentando alcuni di loro con Wind Smart 7+ Double, una nuova offerta winback proposta ad alcuni Ex-clienti tramite una campagna SMS.

Wind Tre è il primo operatore mobile a offrire Google Home e Google Home Mini : Google Home e Google Home Mini, i due speaker intelligenti di Big G da poco disponibili anche in Italia, saranno disponibili dal mese di aprile anche con Wind e Tre, sia per l'acquisto che in abbinamento alle offerte telefoniche.

Bilancio di fine marzo sulle rimodulazioni TIM - Vodafone - Wind e Tre con fatturazione mensile : Abbiamo vissuto una settimana ricca di novità per quanto concerne le rimodulazioni TIM, Vodafone, Wind e Tre, al punto che dopo il nostro ultimo aggiornamento ho deciso di condividere coi nostri lettori il punto della situazione fresco di giornata oggi 30 marzo. Di recente, infatti, AGCOM ha ammonito tutti gli operatori per aver adottato in simbiosi un provvedimento che prevede un incremento per rinnovo pari all'8,6% nell'ambito del passaggio da ...

Rimodulazioni Vodafone - Wind Tre - Tim : che confusione tra mobile e fisso : Le Rimodulazioni Vodafone, Tim e Wind Tre stanno mandando in confusione le persone, anche chi dovrebbe informare. L’Antitrust ha bloccato sul nascere l’aumento di quel famoso 8,6 per cento che le compagnie telefoniche hanno imposto con il passaggio alla fatturazione quadrisettimanale. Per ora le tariffe non subiranno aumenti, almeno quelle mobile, diverso discorso per il fisso. Rimodulazioni Vodafone, Tim, Wind: che confusione Il 7 ...

Wind Tre applica in anticipo le disposizioni europee sulla privacy - Tre rinnova Grande Cinema 3 : Con due mesi di anticipo rispetto alle nuove disposizioni europee in materia di privacy, Wind Tre annuncia di aver già ottemperato alle leggi e di essersi adeguata alle nuove normative.