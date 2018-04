Wind All Inclusive Plus 12 | offerta Crazy Day a tempo limitato | i dettagli

Come installare Windows 10 Spring Creators update prima del rilascio ufficiale : Ormai al rilascio ufficiale di Spring Creators update manca veramente poco, ma si sa, l’attesa a volte gioca brutti scherzi e non tutti hanno la pazienza di aspettare la data ufficiale di uscita! In questa guida spiegheremo a tutti gli “ansiosi”, Come ottenere Windows 10 Spring Creators update prima della data ufficiale! Primi Passi Come molti di voi sapranno, Microsoft, in base al vostro di livello di “coraggio”, ...

Wind Tre risponde all’Antitrust riducendo gli aumenti e si prepara ai rimborsi : Anche Wind Tre risponde al richiamo da parte dell'Antitrust e comunica una riduzione (irrisoria) degli aumenti senza però toccare l'incremento delle soglie, che rimane del 10%. L'articolo Wind Tre risponde all’Antitrust riducendo gli aumenti e si prepara ai rimborsi proviene da TuttoAndroid.

Windows 10 lento all’avvio : come risolvere : Windows 10 ha fatto degli enormi passi avanti rispetto al passato. Se pensiamo a tutti i problemi che le versioni precedenti hanno dato agli utenti, sembra quasi di avere a che fare con un altro sistema operativo. La strategia adottata da Microsoft di curare questa edizione proponendo tanti corposi aggiornamenti sta finalmente dando i suoi frutti. Nonostante questo, capita ancora che Windows 10 rallenti alcuni dispositivi, soprattutto quelli con ...

Problemi Tre e Wind oggi 2 aprile : impossibile connettersi alla rete - chiamate difficili : Sono in corso dei seri Problemi Tre ma anche Wind in questo lunedì 2 aprile di Pasquetta 2018. Da nord a sud dello stivale ma in particolare nel meridione d'Italia sono in molti ad aver sperimentato errori di connessione alla rete, difficoltà nelle chiamate a cavallo dell'ora di pranzo. Un primo picco di segnalazioni di disservizi si è avuto intorno alle 13:30 ma tante anomalie sono ancora in corso anche al momento di questa ...

Fallimento Windows Phone : ex dirigente Microsoft incolpa gli OEM : Dopo aver analizzato le parole di Terry Myerson che attribuiva la colpa del Fallimento di Windows Phone e Windows 10 Mobile a Windows CE e alla sua gestione business, un altro ex dipendente Microsoft esprime il proprio parere. Brandon Watson è stato Senior Director di Windows Phone tra il mese di marzo del 2010 e il mese di febbraio del 2012 con una responsabilità diretta nella gestione dello sviluppo della piattaforma. Rispondendo su Twitter ad ...

Windows 10 è installato su 700 milioni di device e genera 8 miliardi di dollari all’anno : Dopo il suo licenziamento, Terry Myerson, ex dirigente Microsoft, ha voluto descrivere nella sua lettera di addio pubblicata su LinkedIn i traguardi raggiunti dal proprio team. Il 30 novembre 2017, la piattaforma Windows 10, che comprende pc, tablet, xbox, mobile e hololens, raggiunse i 600 milioni di utenti attivi e adesso, a distanza di pochi mesi, si passa a quota 700 milioni dopo meno di tre anni dal suo rilascio. Nonostante ...

Terry Myerson parla del fallimento di Windows Phone e Windows 10 Mobile : Quando un dipendente fa parte di un’azienda, magari anche importante, si rifiuta sempre di parlare di fallimenti o notizie interne poichè può solo esprimersi pubblicamente su quello che la società stessa gli chiede. La stessa medesima cosa è avvenuta con l’ex dipendente Microsoft Terry Myerson che, appena licenziato da Satya Nadella oppure autolicenziatosi (non è ancora chiaro) dopo 20 anni di carriera, ha deciso di pubblicare una ...

All Inclusive Plus : è Wind Crazy Day con 15GB - chiamate illimitate e 500SMS : È iniziato il Wind Crazy Day che offre solo oggi 27 marzo la tariffa mobile All Inclusive Plus con chiamate illimitate, 500SMS e 15GB in 4G con navigazione illimitata e gratuita extrasoglia a velocità ridotta a 12€ al mese. Il conto alla rovescia indica che mancano 10 ore alla fine della promozione per cui se vuoi passa a Wind è il momento di sbrigarsi. Wind All Inclusive Plus: chi può attivarla e come Il giorno pazzesco di Wind volge al termine ...

Wind All Inclusive Plus : il 27 marzo 500SMS - minuti e Internet illimitati a 12€ : Wind All Inclusive Plus con chiamate illimitate, 500SMS e 15GB in 4G con navigazione illimitata e gratuita extrasoglia a velocità ridotta, sarà attivabile esclusivamente domani 27 marzo 2018 al costo di 12€ al mese. A chi è destinata l’offerta e quali sono tutti i dettagli, scopriamolo. Wind All Inclusive Plus: chi può attivarla e come La promozione Wind è destinata ai clienti di tutti gli operatori, anche ai clienti Wind stessi che ...

Windows 10 : con Spring Creators Update basteranno 30 minuti per l’installazione degli aggiornamenti : Sin dal rilascio di Windows 10 iniziato nel lontano 2015, Microsoft ha sempre cercato di migliorare Windows Update provando a seguire i suggerimenti degli utenti. A tal proposito, gli ingegneri di Redmond si sono da mesi concentrati nell’accelerare i tempi per effettuare gli aggiornamenti cumulativi del sistema operativo. Dopo aver ridotto il tempo di download grazie all’adozione della tecnologia UUP, Microsoft vuole ora apportare ...

PitlaneOne - l’alternativa all’app ufficiale della Formula 1 per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Il 5 marzo l’app ufficiale della Formula 1 ha abbandonato definitivamente il Microsoft Store diventando non più disponibile al download dopo nemmeno due anni dal rilascio. I fan e i seguaci di tale campionato automobilistico che utilizzano la piattaforma targata Redmond saranno sicuramente rimasti alquanto delusi nell’apprendere questa notizia. Per fortuna però esiste un’alternativa sviluppata da un piccolo developer ...