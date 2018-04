WhatsApp La versione beta regala una rivoluzione | finalmente i messaggi vocali con lo

WhatsApp/ Tre novità in arrivo per l’ultima versione : gif - note vocali e catene : WhatsApp, tre novità in arrivo per l’ultima versione: gif, note vocali e catene. Piccoli cambiamenti per l’app di messaggistica di Zuckerberg, che promette new entry piacevoli(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 12:19:00 GMT)

Nella prossima versione di WhatsApp ci sono novità sulle gif : (Immagine pixabay) WhatsApp continua a puntare sempre di più sulle gif animate. Lo conferma il prossimo aggiornamento in arrivo sugli smartphone Android e iOS ottenuto in anteprima dalla comunità di Wabetainfo, all’interno del quale sarà possibile trovare le immagini in movimento comodamente divise per categoria anziché disposte in una lista casuale come avvenuto finora. Nel cercare una gif specifica (la sezione dove trovarle resta sempre ...

WhatsApp beta si aggiorna alla versione 2.18.93 con alcune novità : WhatsApp beta si aggiorna alla versione 2.18.93, anche se le novità per ora sono nascoste e sono dedicate alla funzione di ricerca avanzata delle GIF, che sarà disponibile in una release futura. L'articolo WhatsApp beta si aggiorna alla versione 2.18.93 con alcune novità proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp beta raggiunge la versione 2.18.84 con qualche piccola novità : WhatsApp beta si aggiorna alla versione 2.18.84 portando qualche piccola modifica alla UI dei suggerimenti e un paio di bugfix riguardanti emoji e descrizioni dei gruppi: diamogli un'occhiata più da vicino. L'articolo WhatsApp beta raggiunge la versione 2.18.84 con qualche piccola novità proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp - arriva la versione business : ecco in cosa consiste Video : #WhatsApp è diventata una delle applicazioni indispensabili e fondamentali per tutti gli appassionati della comunicazione e della tecnologia. Attraverso l'app si possono, infatti, svolgere molteplici operazioni, tanto che il solo uso della piattaforma può essere in grado di sostituire le funzioni di un normale cellulare. Grazie alla piattaforma infatti, è possibile scambiare messaggi, foto, chiamare, Video-chiamare, inviare la propria posizione ...

WhatsApp Business è arrivato in Italia. Cosa cambia rispetto alla versione tradizionale : WhatsApp è ormai parte integrante delle vite di miliardi di utenti in ogni parte del mondo, viene usata da oltre 1.3 miliardi di persone ogni mese, e la sua popolarità continua a crescere costantemente grazie alle nuove funzionalità integrate dagli sviluppatori che rendono questo software sempre più completo. Con l’inizio del 2018, WhatsApp ha dimostrato ancora una volta la sua popolarità, come dimostra il nuovo record di 75 miliardi di ...

WhatsApp : nuova rivoluzionaria versione in arrivo - ecco tutte le novità : Buone nuove per i milioni di utenti che quotidianamente usano Whatsapp, l'applicazione di messaggistica istantanea più diffusa al mondo. Dopo l'impopolare decisione di dismettere il supporto per alcuni modelli di cellulare, è stato oggi comunicato che una nuova versione, completamente diversa da quella a cui siamo abituati, sia in fase avanzata di progettazione. Sembra che si tratti di un update rivoluzionario che stupirà i suoi utilizzatori. ...

WhatsApp - lanciato aggiornamento in versione beta : novità gruppi e sticker Video : Gli ultimi dati che arrivano da fonti attendibili parlano di un calo di iscrizione per quanto riguarda #WhatsApp: sembra infatti che tanti utenti della nota applicazione con l'icona verde siano scontenti dell'evoluzione del sistema di messaggistica istantanea, sopratutto perché le novita' lanciate sono funzioni [Video]gia' viste in altri competitor di WhatsApp. Ad esempio, sia la registrazione delle clip senza la necessita' di tener premuto il ...