WhatsApp beta 2 18 102 è un sollievo per i pollici | sì ai vocali senza tener premuto il

WhatsApp beta porta novità per la funzione di cambio numero su Android : WhatsApp beta introduce qualche modifica per la funzione di cambio del numero di telefono: ora viene fornita la possibilità di avvisare automaticamente i contatti del cambiamento, scegliendone eventualmente solo alcuni specifici. L'articolo WhatsApp beta porta novità per la funzione di cambio numero su Android proviene da TuttoAndroid.

Le novità WhatsApp dell’aggiornamento beta 2.18.93 : protagoniste le GIF : Un altro aggiornamento ha colpito in queste ore WhatsApp, attraverso il rilascio della beta 2.18.93 (già disponibile attraverso il consueto canale del Play Store per coloro che risultano iscritti, o intendono farlo appositamente, al relativo programma beta della piattaforma). La maggiore novità, quella immediatamente visibile e che quindi subito salta agli occhi degli utenti, è l'introduzione di una particolare ricerca della GIF, che consente ...

WhatsApp beta si aggiorna alla versione 2.18.93 con alcune novità : WhatsApp beta si aggiorna alla versione 2.18.93, anche se le novità per ora sono nascoste e sono dedicate alla funzione di ricerca avanzata delle GIF, che sarà disponibile in una release futura. L'articolo WhatsApp beta si aggiorna alla versione 2.18.93 con alcune novità proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp beta raggiunge la versione 2.18.84 con qualche piccola novità : WhatsApp beta si aggiorna alla versione 2.18.84 portando qualche piccola modifica alla UI dei suggerimenti e un paio di bugfix riguardanti emoji e descrizioni dei gruppi: diamogli un'occhiata più da vicino. L'articolo WhatsApp beta raggiunge la versione 2.18.84 con qualche piccola novità proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp ora ha l’icona adattiva - ma solo in beta e con Oreo : Non è la novità del secolo, è vero, ma WhatsApp finalmente ha deciso di introdurre il supporto alle icone adattive, presente nel robottino verde dalla release 8.0 Oreo, con l'ultimo aggiornamento beta. L'articolo WhatsApp ora ha l’icona adattiva, ma solo in beta e con Oreo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

WhatsApp beta si aggiorna : oltre un’ora per cancellare i messaggi e altre novità : La versione beta di WhatsApp si aggiorna introducendo un mucchio di novità. Fra queste emerge soprattutto l'estensione dei 7 minuti massimi per cancellare un messaggio inviato, minuti che ora diventano circa 68. L'altra novità più rilevante riguarda invece una funzionalità relativa alla registrazione audio che è stata già introdotta sulla versione di WhatsApp per iOS. L'articolo WhatsApp beta si aggiorna: oltre un’ora per cancellare i messaggi ...

WhatsApp beta si aggiorna : messaggi vocali senza tener premuto il tasto e dimensione degli sticker : WhatsApp si aggiorna nel canale di beta aggiungendo la possibilità di registrare messaggi vocali senza tener premuto il tasto: dopo iOS la funzionalità in arrivo anche per gli utenti Android. L'articolo WhatsApp beta si aggiorna: messaggi vocali senza tener premuto il tasto e dimensione degli sticker è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

WhatsApp beta : arriva la condivisione della posizione in tempo reale! : E’ da pochissimo disponibile al download un nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta che permette agli utenti di poter condividere la propria posizione in tempo reale! Ebbene si, ora potrete scoprire in tempo reale dove si trovano i vostri amici grazie alla funzionalità “Live Location“. Tale funzionalità, potrà essere attivata per un massimo di 8 ore e potrà chiaramente essere gestita dall’utente in qualsiasi momento ...

WhatsApp beta si aggiorna su Windows Phone e Windows 10 Mobile con una novità per i gruppi : L’app di WhatsApp in variante Beta si è appena aggiornata per gli smartPhone Windows Phone e Windows 10 Mobile alla versione numerata 2.18.30. Se si escludono i soliti fix di bug, troviamo essenzialmente tre novità, due di queste sono nascoste e saranno disponibili in futuro nel momento in cui saranno ultimate e pronte all’uso. Changelog Introdotta la possibilità di ricercare un partecipante iscritto a un determinato gruppo. La ...

WhatsApp beta : un nuovo aggiornamento per Windows 10 Mobile introduce la descrizione dei gruppi : Dopo Android, anche l’app di WhatsApp Beta sviluppata per Windows Phone e Windows 10 Mobile ha ricevuto nelle scorse ore un nuovo aggiornamento che introduce la descrizione dei gruppi, in puro stile Telegram. Con la versione numerata 2.18.28, gli utenti possono finalmente impostare una descrizione ai gruppi WhatsApp di massimo 512 caratteri. Questa può essere scritta sia dai partecipanti e sia, ovviamente, dall’amministratore, il ...

La nuova beta di WhatsApp per Android introduce le descrizioni per i gruppi : WhatsApp beta per Android riceve la funzione che permette di visualizzare la descrizione dei gruppi. L'informazione può essere visualizzata nello stesso modo in cui è possibile avere l'anteprima della lista dei partecipanti al gruppo. L'articolo La nuova beta di WhatsApp per Android introduce le descrizioni per i gruppi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

WhatsApp beta introduce la possibilità di controllare i dati personali raccolti dall’app : Con WhatsApp Beta è stata introdotta una nuova feature che permette agli utenti di visualizzare e scaricare i dati ad essi relativi raccolti dall'app L'articolo WhatsApp Beta introduce la possibilità di controllare i dati personali raccolti dall’app è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Novità adesivi e dati personali in WhatsApp nell’ultimo aggiornamento beta : tutte le novità : Gli adesivi in WhatsApp sono molto attesi ma altro tema caldo dell'applicazione di messaggistica è pure la protezione dei propri dati personali. L'ultimo aggiornamento beta Android disponibile sul Play Store apporta delle novità per entrambi gli aspettti, nella sua versione 2.18.50. Di che cosa si tratta? Partiamo dagli adesivi WhatsApp di cui vi abbiamo dato qualche anticipazione. In perfetto stile Facebook, gli sticker saranno una valida ...

WhatsApp - lanciato aggiornamento in versione beta : novità gruppi e sticker Video : Gli ultimi dati che arrivano da fonti attendibili parlano di un calo di iscrizione per quanto riguarda #WhatsApp: sembra infatti che tanti utenti della nota applicazione con l'icona verde siano scontenti dell'evoluzione del sistema di messaggistica istantanea, sopratutto perché le novita' lanciate sono funzioni [Video]gia' viste in altri competitor di WhatsApp. Ad esempio, sia la registrazione delle clip senza la necessita' di tener premuto il ...