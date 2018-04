Waxman Brothers apre a Milano

gqitalia

(Di giovedì 5 aprile 2018)era un giovane brand d’abbigliamento unisex come molti altri; ma questo succedeva prima che alcune pop star come Jovanotti e Ghali indossassero le sue camicie. Un merito va sicuramente al tessuto wax – nato in Indonesia, importato dagli olandesi, venduto in Africa – ai suoi colori e alle sue stampe ricche di significato. Ma l’applauso va a una giovane crew di italiani in parte trasferitasi a Parigi. E qui nel 2014, dall’idea di due amici italiani che vivevano nel XVIII arrondissement, nasce nel 2014. Ma se abiti tra Port de la Chapelle e Château Rouge, non puoi fare a meno di abbracciare quotidianamente la cultura africana. Leggi anche Jovanotti compie 30 anni di stile Tra queste vie chiassose e brulicanti di colori e di profumi africani, infatti, nasce l’idea di, un brand che ha iniziato a vestire la gente con ...