Volley femminile | Champions League 2018 | Novara-Galatasaray | ritorno quarti di finale

Volley : A2 Femminile - Baronissi vince in scioltezza sul campo della VolAlto : CASERTA -Baronissi cancella i sospiri dell'andata, dove aveva gettato alle ortiche un punto, e rimedia nella gara di ritorno: 0-3 per la P2p Givova a Caserta, contro la VolAlto fanalino di coda. ...

Volley femminile - Champions League 2018 : Conegliano - impresa colossale! Le Pantere volano alla Final Four - Kazan si arrende : Conegliano ha compiuto una vera e propria impresa qualificandosi alla Final Four della Champions League 2018 di Volley femminile. Le Pantere hanno eliminato la Dinamo Kazan contro ogni pronostico, sovvertendo tutti i favori della vigilia: dopo aver vinto per 3-0 all’andata di fronte al proprio pubblico, in trasferta le ragazze di coach Santarelli sono riuscite a guadagnare i due set necessari per entrare tra le quattro grandi ...

Volley : Nazionale Femminile - Mazzanti ha scelto 28 atlete per l'estate azzurra : ... e che poi le vedrà impegnate ai Giochi del Mediterraneo , dal 22 giugno al 1 luglio a Tarragona, e infine nell'appuntamento più importante: il Campionato del Mondo in programma in Giappone dal 30 ...

Volley femminile - l’Italia di Mazzanti. La certezza Paola Egonu - il dubbio Malinov-Orro - il poker di centrali - le novità di banda. Analisi convocazioni : Davide Mazzanti ha diramato le convocazioni per la lunga estate che condurrà ai Mondiali in Giappone. Il CT della Nazionale Italiana di Volley femminile ha svelato la rosa di 28 giocatrici con le quali affronterà gli appuntamenti di una stagione particolarmente intensa e importante. Analizziamo nel dettagliato i vari ruoli e le azzurre chiamate in causa. CLICCA QUI PER LA LISTA COMPLETA DELLE CONVOCATE PALLEGGIATRICI: Il dilemma ...

Volley femminile - le convocate dell’Italia per le partite estive : rosa di 28 azzurre verso Nations League e Mondiali : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha svelato la rosa con la quale parteciperà alle competizioni estive tra cui spiccano la Nations League (cinque turni di partite, dal 15 maggio al 14 giugno con possibile Final Six dal 27 giugno al 1° luglio) e i Mondiali in Giappone (30 settembre – 21 ottobre). Il coach marchigiano ha selezionato una lista allargata di 28 atlete che saranno divise in due gruppi: Nazionale ...

Volley : A1 Femminile - Semifinali Play Off : il primo round è di Novara : LA CRONACA DEL MATCH- Starting six: Barbolini sceglie Skorupa - Egonu, Chirichella - Gibbemeyer, Piccinini - Plak, Sansonna libero. Mencarelli inizia con Orro - Piani, Stufi - Berti, Gennari - ...

Volley femminile - Semifinali Scudetto 2018 : Novara superlativa - Busto Arsizio crolla. Show di Paola Egonu - Valentina Diouf assente : Novara inizia alla grande la semifinale dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia hanno sconfitto Busto Arsizio per 3-0 (25-21; 25-19; 25-16) nella gara1 della serie al meglio delle cinque partite. Di fronte al proprio pubblico, le ragazze di coach Barbolini hanno fatto la differenza grazie a un sontuoso muro di squadra (11) e alla prestazione sbalorditiva della solita Paola Egonu (22 punti, 44% in attacco, 3 muri). ...

Volley : A1 Femminile - Semifinali Play Off : Novara a mille - Gara 1 è sua : IL TABELLINO- IGOR GORGONZOLA Novara - UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 3-0 , 25-21 25-19 25-16, IGOR GORGONZOLA Novara: Plak 15, Chirichella 1, Egonu 22, Piccinini 7, Gibbemeyer 6, Skorupa 2, Sansonna , L, ,...

Volley : A1 Femminile - l'Imoco firma l'impresa contro Scandicci : LA CRONACA DEL MATCH- l'Imoco parte con Wolosz-Fabris, Hill-Bricio, Folie-Danesi e libero De Gennaro. Risponde Scandicci con Carlini-Haak, De La Cruz-Bosetti, Arrighetti-Adenizia, libero Merlo. La ...

Volley femminile - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Conegliano fa saltare il fattore campo - battuta Scandicci in gara1 : Conegliano fa subito saltare il fattore campo nelle Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Le Pantere, infatti, espugnano il Mandela Forum di Firenze rifilando a Scandicci un sonoro 3-0 (25-23; 25-23; 25-20). Le ragazze di coach Santarelli sono risultate più ciniche nei finali dei tre set e hanno avuto la meglio sulle toscane che, di fronte al proprio pubblico, non sono riuscite a fare la differenza. Ora le venete avranno ...

Volley femminile - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : si parte con gara1. Novara favorita - Scandicci-Conegliano big match : I Playoff Scudetto di Volley femminile entrano nel vivo: siamo arrivati alle Semifinali, e la lotta per il tricolore è sempre più intensa. Sono rimaste le migliori quattro squadre a contendersi il titolo più ambito. Si gioca al meglio delle cinque partite (passa all’atto conclusivo chi ne vince almeno tre), nel weekend si disputerà gara 1 di entrambe le sfide. Novara vs BUSTO ARSIZIO (lunedì 2 aprile, ore 17.00): Novara parte con ...

Volley : A1 Femminile - Scandicci-Conegliano da il via alle semifinali Play Off : ... 4, Unet E-Work Busto Arsizio , 2, Savino Del Bene Scandicci - , 3, Imoco Volley Conegliano PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 1 DELLE semifinali- Sabato 31 marzo, ore 20.30 , diretta Rai Sport + HD, Savino ...

Volley : A2 Femminile - a Pasquetta Cuneo rischia il primato a Mondovì : ROMA -Giornata di fondamentale importanza per l'A2 Femminile che nel giorno di Pasquetta consumerà il penultimo turno di ritorno. Da assegnare ancora la promozione diretta, i piazzamenti validi per i ...