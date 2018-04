“Voleva fare sesso | poi le botte…” Le orribili parole di Stefania Sandrelli che solo

caffeinamagazine

: @Mauro_Serafin @Valerio_Dido Si e nel 1990 si voleva tornare al 1976 (così continuiamo a fare -14??) - spartacus_19 : @Mauro_Serafin @Valerio_Dido Si e nel 1990 si voleva tornare al 1976 (così continuiamo a fare -14??) - Domenic32979570 : Ma dico io.... Che cazzo le spendiamo a fare 'i nostri soldi' per le elezioni, che poi sti porci fanno sempre come… - upasclaire : RT @OnlyNaley: Marina,avevi capito io che Sandro non voleva avere niente a che fare con te e Roberto,e tu pensavi che sbarazzandoti di Roby… -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Una confessione dolorosa, terribile, arrivata soltanto tanti anni dopo quel bruttissimo episodio che l’ha profondamente segnata ma del quale non aveva mai voluto parlare prima, nascondendo dentro di sé, in silenzio, quell’orrore che le era piombato sulla pelle all’improvviso, senza trovare il coraggio di denunciare l’accaduto nei giorni successivi né tanto meno a distanza di anni. Soltanto oggi, attrice sempre molto amata dal pubblico italiano per i suoi tanti ruoli sul piccolo e grande schermo e che di recente si è anche portata a casa un prestigioso David di Donatello alla carriera, ha trovato la forza di farsi avanti e parlare per la prima volta di quanto successo. “Ho subito una sola violenza dal fidanzato di una mia carissima amica” ha infatti spiegato l’artista oggi 71enne nel corso dell’ultima puntata del ...