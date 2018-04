Vodafone Italia - entro settembre 2018 copertura totale tecnologia Narrowband-IoT : Vodafone Italia accelera sull'implementazione della tecnologia Narrowband-IoT , Narrowband Internet of Things, e annuncia la copertura del 100% dei propri siti 4G entro settembre 2018 , per creare una ...

Già in difesa dei clienti Iliad Italia : AD Benedetto Levi accusa TIM - Vodafone - Wind - Tre e Fastweb apertamente : La strategia per il lancio di Iliad Italia sarà anche quella di ergersi ad operatore paladino dei diritti dei clienti contro i concorrenti TIM, Vodafone, Wind, Tre e Fastweb che hanno ordito per troppo tempo alle spalle degli Italiani appunto. Non è la trama di un nuovo film ma piuttosto il clima teso che si evince anche dall'ultimo tweet pubblicato dall'AD Benedetto Levi attraverso il suo canale Twitter apopunto da poco inaugurato. Il ...

Iliad Italia sul piede di guerra : Vodafone - TIM e Wind Tre mettono i bastoni tra le ruote ma c’è soluzione : Iliad Italia non ci sta a fare la parte dell'ultimo arrivato nel nostro paese e lancia una frecciata decisa ai concorrenti Vodafone, TIM e Wind Tre: è quanto emerge dall'ultima intervista riportata dalla versione cartacea di La Stampa al giovanissimo AD Benedetto Levi che alza i torni proprio in vista dell'imminente lancio della quarto operatore nostrano. Il nocciolo della questione affrontato da Benedetto Levi è il seguente: i vettori rivali ...

Il giorno di Iliad Italia e Vei di Vodafone : tra marzo ed aprile possibili sorprese : Continuano senza sosta i rumors legati al lancio di Iliad Italia, che dovrebbe essere ormai inesorabilmente vicino. Dopo avervi parlato della prima intervista ufficiale di Benedetto Levi (rilasciata a 'Repubblica'), amministratore delegato della società, siamo qui per raccontarvi circa le ultime indiscrezioni raccolte in anteprima da 'mondomobileweb.it', che rivelano dettagli parecchio interessanti. Secondo l'affermato portale, Iliad Italia ...

Galaxy S8 Vodafone e Tre Italia c’è Android Oreo disponibile al download : Dopo le versioni No Brand dei Galaxy S8 e S8+, in Italia è disponibile al download l’aggiornamento ad Android Oreo anche per le versioni brandizzate Vodafone e Tre Italia.Qualche giorno fa vi avevamo segnalato che Samsung aveva iniziato a rilasciare l’aggiornamento Android Oreo per i Galaxy S8 e i Galaxy S8+ NO Brand con rispettivi firmware integrali scaricabili.Galaxy S8 Vodafone e S8+ Vodafone e Tre Italia si aggiornano ad Android ...

Le migliori offerte low cost di marzo 2018 : a confronto Tim - Vodafone - Wind - Tre Italia e Fastweb - : Chi effettuava il rinnovo su carta di credito o conto corrente riceveva 1000 minuti, 10 Gb di internet in 4G e 10 Gb di musica in streaming. Ora invece si avranno 1086 minuti per chiamare, 10 Gb per ...

Vodafone Italia diventa top partner del Venezia di Tacopina : I clienti Vodafone tifosi del Venezia avranno la possibilità di seguire dal vivo la propria squadra e incontrare i propri beniamini. L'articolo Vodafone Italia diventa top partner del Venezia di Tacopina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Vodafone porta la rete 4.5G a 1 Gbps in alcune città italiane e testa le chiamate su quella 5G : Vodafone conferma ancora una volta di essere il primo operatore nel territorio italiano per qualità della rete veloce con un annuncio riguardante la sua rete 4.5G e alcune città italiane. L'articolo Vodafone porta la rete 4.5G a 1 Gbps in alcune città italiane e testa le chiamate su quella 5G è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Vodafone Italia porta la rete mobile 4.5G a Padova : In data odierna Vodafone Italia ha reso ufficiale il lancio della rete mobile 4.5G a Padova. La nuova rete Vodafone porterà la navigazione veloce fino ai 550 Megabit al secondo, migliorando prestazioni e tempi di risposta. Vodafone punterà anche sullo sviluppo dell'Internet of Things con "V by Vodafone". L'articolo Vodafone Italia porta la rete mobile 4.5G a Padova è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Vodafone : problemi tecnici in tutta Italia - non funziona internet : Un vastissimo numero di utenti abbonati ai servizi Vodafone, sparsi un po' in tutta la penisola Italiana, stanno segnalando gravi disservizi. I problemi sembrano essere suddivisi in maniera quasi equa tra nord e sud Italia e sembra che gli utenti non possano effettuare chiamate, inviare messaggi SMS e nemmeno accedere ad internet alla velocità 4G. Vodafone è una delle compagnie telefoniche più utilizzate dagli utenti ed è anche una delle più ...

Sabato speciale per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone e Tre Italia : quadruplo aggiornamento di gennaio : Un Sabato speciale quello di oggi per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone e Tre Italia, che nello stesso momento ricevono l'aggiornamento XXS2DRAA e XXU2DRAC, firmware contraddistinti dalla patch di sicurezza di gennaio, e da alcune altre significative novità, come già accaduto per gli esemplari no brand: Samsung Pay (anche se la tecnologia non risulta ancora essere stata attivata nel nostro mercato) e widget meteo di Galaxy S8 e Note ...

Portabilità a Iliad Italia da Vodafone - TIM - Wind e Tre : offerta di lavoro cruciale per quarto operatore : L'uscita di Iliad Italia è sempre più vicina e la strategia da mettere in campo per accaparrarsi clienti con la Portabilità dai rivali Vodafone, TIM , Wind e Tre pure. In queste ore, in effetti, sul sito del nuovo quarto operatore mobile è comparsa una nuova offerta di lavoro che ci indica proprio quanta attenzione il vettore stia spendendo in questa direzione. Ci riferiamo alla figura del MNP Engineer che avrà un ruolo cruciale in tal ...

Audio e testo di Cara Italia di Ghali - dopo lo spot per Vodafone una dichiarazione d’amore al Bel Paese : Cara Italia di Ghali è il nuovo singolo disponibile da venerdì 26 gennaio su tutte le piattaforme digitali di streaming e download. Il nuovo singolo di Ghali è una chiara lettera al nostro Paese, in cui il rapper di origini tunisine è nato e cresciuto. Si tratta di una lettera all'Italia sotto forma di canzone, che riflette temi attuali di Carattere sociale e politico, con una particolare citazione a Giorgio Gaber e il brano ...