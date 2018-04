Vodafone Dal Garante stop a telemarketing selvaggio Multa in arrivo come per Tim?

Blocco chiamate selvagge Vodafone Dal Garante Privacy - Wind Tre e TIM pure nel mirino? : Finalmente il Garante della Privacy è intervenuto per il Blocco delle chiamate selvagge del telemarketing Vodafone ai danni di già clienti e di potenziali tali. L'operatore rosso ci sarebbe andato giù pesante con le telefonate promozionali relative alle offerte, il tutto senza avere le autorizzazioni necessarie per farlo. Lo stesso discorso, ben presto, riguarderà anche Wind Tre e TIM, ossia i principali vettori concorrenti ma anche quelli ...

Vodafone diffidata dall'AGCOM per i costi aggiuntivi per tethering e mobile hotspot : L'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni con una delibera accusa Vodafone di avere attuato pratiche scorrette. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Nuova edizione di Vodafone Happy al via dal 5 aprile con nuovi premi : Dopo l'azzeramento dei sorrisi avvenuto ieri, l'operatore rosso annuncia che Vodafone Happy prenderà il via con una Nuova edizione a partire dal 5 aprile con nuovi premi. Nel frattempo anche questa settimana ci aspetta un nuovo Happy Friday.

Seconda edizione Vodafone Happy dal 5 aprile : Happy Friday confermato - quali nuovi premi? : Vodafone Happy non ci abbandona ma torna in una nuova edizione in partenza a giorni, più esattamente dal 5 aprile. Allo stesso modo, l'iniziativa Happy Friday che è attiva da mesi ogni venerdì appunto continuerà ad allietare il weekend dei fedelissimi del brand senza alcuna interruzione, a partire pure dal regalo previsto per domani 30 marzo. Le conferme qui riportate sono ufficiali e in particolar modo sono state rese note direttamente sul ...

Dal 26 marzo nuovi prezzi per Vodafone Special 7GB e Vodafone Special 20GB : A partire da lunedì 26 marzo torneranno due offerte Vodafone in versione operator attack. Si tratta di Vodafone Special 7GB e Vodafone Special 20 GB, che saranno proposte a prezzi leggermente più alti che in precedenza.

Scossone Vodafone : hotspot gratuito e niente Exclusive dopo rimodulazioni senza aumenti dal 25 marzo? : Ottime notizie per i clienti Vodafone: l'hotspot sarà finalmente gratuito e non inserito nel pacchetto Vodafone Exclusive già a partire dall'imminente 25 marzo? Il tutto, oltre la conferma che il ritorno alla fatturazione mensile al posto di quella ogni 4 settimane non comporterà alcun aumento dell'8,6% sui piani attuali come invece inizialmente comunicato? Come pure raccontato ieri, l'operatore al momento sembrerebbe essere stato il più ...

Nuova legnata dalle rimodulazioni Vodafone : dal 10 giugno aumenti sulle SIM dati : Nuova legnata dalle rimodulazioni Vodafone, questa volta a partire dal prossimo 10 giugno, e per quanto riguarda i detentori di SIM dati. Non importa se ricaricabile o abbonamento, il canone mensile passerà dagli attuali 1.50 euro ai successivi 2 euro. Il gestore rosso sta già inviando una serie di SMS allo scopo di informare i clienti della prossima disposizione, e facendo riferimento alle mutate condizioni di mercato. La telco giustifica ...

Dal 16 marzo il prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con Vodafone : dettagli rate da 15.99 euro : Oggi 16 marzo emerge anche il prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con l'operatore Vodafone (vi avevamo già parlato delle offerte TIM in questo articolo), con le relative proposte rateali cui ormai noi tutti siamo abituati (il pagamento avviene tramite carta di credito, e potrete stipulare il contratto solo nei centri autorizzati). Se avete attivo un profilo Vodafone RED, riuscirete ad acquistare il Samsung Galaxy S9 ad un costo complessivo di ...

Vodafone 5G e i primi esempi concreti di applicazioni presentati dalla società : Grazie al bando Action for 5G per 4 anni viene concesso un finanziamento di 10 milioni di euro e le candidature sono aperte fino al 31 marzo.

Prezzi bassi dal MVNO di Vodafone - navigazione 4G inclusa : i dettagli : La vendita delle soluzioni proposte da Vodafone nell'ambito del progetto VEI (società che gestirà l'operatore virtuale chiamato a contrastare l'insediamento italiano di Iliad) ha iniziato il suo processo di strutturazione, attraverso una serie di affiliazioni di alcuni rivenditori multimarca. Solo qualche giorno fa vi avevamo informato sulla possibilità l'azienda anglosassone dotasse il suo Full MVNO della navigazione sulla rete 4G ...

Sta arrivando il MVNO di Vodafone : sorpresa inaspettata dall’anti Free Mobile : Vodafone non starà con le mani in mano a guardare l'avanzata di Free Mobile: è del tutto normale il gestore rosso si accinga a prendere le dovute contromisure per fermare la corsa di Iliad in Italia. Come ormai sappiamo da mesi, la società designata all'operazione è 'VEI', che inizialmente pensavamo potesse corrispondere al nome dell'operatore virtuale in questione. In ultimo è emerso VEI stia per 'Vodafone Enabler Italia', corrispettivo ...