Vladimir Luxuria contro Stefano De Martino!

gossipnews.tv

: Dicono che a Milano c'è un pendolino che parte dal Portogallo che sta bruciando la fascia destra dello stadio. Se n… - robertoCR82 : Dicono che a Milano c'è un pendolino che parte dal Portogallo che sta bruciando la fascia destra dello stadio. Se n… - MISTERO_MISTERI : Vladimir Luxuria attacca Stefano De Martino (VIDEO) - Fr4ncyTUrry : Vladimir Luxuria attacca Stefano De Martino (VIDEO) -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Per quale motivo il transgendersi è scagliatoil poveroDe Martino? Andiamo a scoprire per quale motivo è nato l’attrito! Cosa replicherà il ballerino?De Martino ha voluto abbandonare Maria De Filippi ed il ruolo come ballerino per provare ad essere l’ inviato della sedicesima edizione de L’Isola Dei Famosi. Questa nuova carica però gli è costata tante critiche da parte di alcuni telespettatori, ma anche di tanti altri colleghi. A detta di molti, pare chenon riesca a calarsi bene nella parte, ma soprattutto non stia attento nel momento in cui i naufraghi si apprestano ad effettuare le gare per la prova ricompensa o immunità. Proprio per questo,è sbottata ed ha rimproverato De Martino usando queste parole: “Io sono rimasta sorpresa di un fatto, Alessia l’altra settimana ha barato su un gioco ...