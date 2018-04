Vitalizi per i politici | la beffa | perché potrebbero aumentare

Preoccupati per i Vitalizi - gli ex parlamentari hanno scritto a Fico e Casellati : 'L'Associazione degli ex-parlamentari della Repubblica condivide l'esigenza di contenimento dei costi della politica razionalizzando le spese delle Camere senza tagliare i costi della democrazia', si ...

Preoccupati per i Vitalizi - gli ex parlamentari hanno scritto a Fico e Casellati : Gli ex parlamentari scrivono ai presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati, per avviare un confronto sul tema dell'abolizione dei vitalizi, mettendo tuttavia in guardia i vertici delle istituzioni sul rischio incostituzionalità di un intervento che andrebbe ad agire su diritti acquisiti. Nella lettera, inoltre, gli ex parlamentari sottolineano che un colpo di spugna tout court sarebbe un "atto ...

Gli ex parlamentari chiedono un incontro ai presidenti delle Camere per parlare dei tagli ai Vitalizi : L'Associazione degli ex parlamentari ha scritto una lettera ai presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati, chiedendo di essere ricevuti e di poter incontrare l'intero ufficio di Presidenza dei due rami del Parlamento, a proposito del taglio dei vitalizi. Lo ha riferito parlando con un cronista a Montecitorio il presidente dell'Associazione Antonello Falomi."Nella lettera - ha spiegato Falomi - abbiamo anche allegato una ...

Giorgia Meloni smaschera Luigi Di Maio : 'Perché il taglio dei Vitalizi del M5s è un bluff' : 'I vitalizi ? Noi volevamo abolirli quando il Movimento 5 Stelle non era ancora nato. Anzi, mi dispiace che loro si siano tirati indietro, nella scorsa legislatura, quando c'era da sostenere la nostra ...

Vitalizi - primo snodo intesa M5s-Lega : paletti per Fi : Il taglio ai costi della politica e' infatti in entrambi i programmi elettorali di Lega e M5s. Ma anche qui Forza Italia non sembra voler restare fuori dall'intesa. La vicepresidente della Camera, ...

Ecco perché i grillini si schianteranno sul taglio dei Vitalizi agli ex onorevoli : Ma chi verrebbe colpito dal taglio? Tanti protagonisti della politica degli ultimi 30 anni. Da Ciriaco De Mita a Gianfranco Fini, da Massimo D'Alema a Fausto Bertinotti e Irene Pivetti. FA

Un mese per il governo Vitalizi - il piano tagli : non più di 70 milioni : La parola d?ordine ufficiale è ?eliminazione?. Ma in realtà in fatto di Vitalizi le proposte concrete dei 5Stelle portano ad un taglio di una settantina di milioni...

Vitalizi - ecco perché il nuovo assetto degli uffici di presidenza può essere decisivo per il taglio degli assegni : Adesso la Casta trema. E non solo quella degli ex parlamentari. perché oltre all’annunciato taglio dei Vitalizi anche i super stipendi degli alti dirigenti di Camera e Senato non sono più al sicuro. E’ l’effetto del ribaltamento degli equilibri negli uffici di presidenza di Montecitorio e Palazzo Madama. Dove il Movimento 5 Stelle, da sparuta minoranza della passata legislatura, diventa ora maggioranza relativa molto vicina a quella assoluta. Da ...

Camera - Carfagna - Spadoni - Fontana e Rosato vicepresidenti. Al Pd niente questori e segretari. Di Maio : ora per i Vitalizi non c'è scampo : L'Aula della Camera ha eletto i componenti dell'Ufficio di presidenza di Montecitorio. I vicepresidenti sono: Mara Carfagna (FI), Maria Edera Spadoni (M5S), Lorenzo Fontana (Lega) e Ettore...

M5s a un passo dalla maggioranza assoluta in ufficio di presidenza. En plein per abolire i Vitalizi : È come se i 5 Stelle avessero calato sul tavolo un asso-pigliatutto incassando sei componenti dell'ufficio di presidenza della Camera su 15, oltre lo scranno più alto con Roberto Fico. Una mossa che mette il Movimento in una posizione di forza per portare avanti la battaglia sul taglio dei vitalizi e rivendicarla davanti agli elettori. Quando, presto o tardi, si tornerà al voto.Non servirà infatti un disegno di legge ...

Il piano del M5s per tagliare i Vitalizi : Il Movimento 5 Stelle ha voluto la presidenza della Camera "perché è lì che bisogna tagliare più vitalizi", aveva dichiarato Di Maio. Che, per portare avanti il piano, dopo aver portato Roberto Fico sullo scranno più alto di Montecitorio, punta a insediare Riccardo Fraccaro nel ruolo di questore anziano. A questo punto, ci sarebbero tutte le condizioni per far passare una delibera che sarebbe ...

Vicepresidenze "in alto mare". Il Pd ne vuole due ma M5s vuole fare il pieno per tagliare i Vitalizi : Poco dopo mezzogiorno Danilo Toninelli diffonde una nota che sa di dichiarazione di guerra: "Noi abbiamo i numeri per votare due vicepresidenti, quattro segretari e un questore". Il capogruppo M5S al Senato nei fatti avverte che i grillini possono andare avanti da soli, nella composizione degli uffici di presidenza delle Camere, nonostante la promessa fatta nei giorni scorsi di rinunciare alla poltrona del vicepresidente della Camera avendo ...

Di Maio : partita presidenti per Vitalizi : 13.19 "L'elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo, è una partita per l'abolizione dei vitalizi". Così il leader cinquestelle Di Maio alla prima riunione dei neo deputati pentastellati alla Camera. "Abbiamo chiesto la presidenza della Camera perché qui cisono più vitalizi da tagliare più regolamenti da modificare", ha continuato, accogliendo i 227neo eletti con "un grande benvenuto". E poi: "Non portiamo rancore a ...