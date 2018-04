Visite fiscali e certificati | da aprile cambia tutto

Assente a 45 Visite fiscali : impiegato condannato per truffa : Per ben 45 volte è risultato Assente alle visite fiscali: un record, tutt'altro che positivo, che ha fatto scattare la condanna a un anno e sei mesi di reclusione, per truffa nei confronti del datore di...

Visite fiscali - cambia tutto : arriva la modalità digitale - ecco come si svolgono : C’è una ulteriore novità riguardante le Visite fiscali: la comunicazione dei prossimi cambiamenti che si avranno già dal mese di aprile arriva da Maria Parisi, rappresentante dell’ANMEFI (associazione Nazionale Medici fiscali), che spiega come una recente sentenza della Corte di Cassazione su di un caso particolare ha spinto l'associazione a nuove tutele per la privacy dei soggetti a cui spetta la visita fiscale. La sentenza della Corte di ...

Inps - le Visite fiscali ai dipendenti pubblici aumentano e i giorni di mutua diminuiscono : L’Inps ha effettuato tra settembre e dicembre 2017 144.000 visite fiscali ai dipendenti pubblici, registrando nello stesso periodo un calo dei certificati di malattia del 13,6%. Lo ha detto il presidente Inps Tito Boeri, presentando i primi dati del Polo Unico sulle visite fiscali e spiegando che la riduzione dei giorni di malattia è stata del 10,6...

In autunno 144mila Visite fiscali nel Pubblico : i giorni di malattia scesi del 10% : Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, ha spiegato che il suo istituto ha effettuato tra settembre e dicembre 144.000 visite fiscali ai dipendenti pubblici, registrando nello stesso periodo un calo dei certificati di malattia del 13,6%. Calano anche i giorni di malattia.

Visite fiscali - orari e controlli : cosa cambia (e cosa no) nel 2018 : Quali sono le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici e privati in materia di Visite fiscali? Come forse qualcuno di voi avrà sentito lo scorso anno si è vociferato più volte di un&rsquo...