Virginia Mellino nel team Renga dedica l’esibizione a The Voice alla madre | “Fiera di

(Di giovedì 5 aprile 2018)neldopo le Blind Audition di TheOf Italy: durante la puntata andata in onda giovedì 5 aprile, la cantante si è aggiudicata un posto all'interno del talent show di Rai Due.ha 18 anni e studia all'ultimo anno di Liceo Linguistico, da sempre appassionata di musica e di canto. Tra i suoi miti, vi sono Vasco, Mina e Celentano. La giovane cantante a Theracconta che la sua vita è cambiata improvvisamente il giorno in cui ricevette una notizia mentre tornava da scuola: laera stata portata in ospedale per un aneurisma, e da lì ha smesso di parlare e fare molte cose."Ora Sally è la colonna sonora della mia vita", ha dettoa TheOf Italy,ndo la sua performance. "Lei è la mia roccia, sono fiera di essere sua figlia", ha continuato la giovane concorrente.La cantante si è presentata sul ...