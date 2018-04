Villa Gentile cambia volto | rinnovate pista e gradinate | area di sosta per i pullman

ilsecoloxix

: Villa Gentile cambia volto: rinnovate pista e gradinate, un’area sosta per i pullman - GenovaOnline : Villa Gentile cambia volto: rinnovate pista e gradinate, un’area sosta per i pullman - Telenord : A Villa Gentile i campionati di atletica dei diversamente abili -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Spalti da 490 posti, saranno eliminate le barriere per i disabili. Ingresso da via Brigata Salerno. Ma l’impianto non chiuderà. investimento da 800mila euro: in estate via al primo lotto di lavori