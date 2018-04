Video Milan Inter 0-0 | highlights della partita Serie A recupero 27^ giornata

Milan-Inter - le pagelle : Icardi sbaglia due gol già fatti - ecco il migliore Video : È terminato poco fa il derby di Milano tra Milan ed Inter [Video], valido per il recupero della ventisettesima giornata di campionato, rinviata lo scorso 4 marzo per la scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori. Le due squadre hanno chiuso sullo 0-0, un pareggio che fa comodo all'#Inter, che sale a 59 punti, resta in zona Champions, accorcia sulla Roma, allunga sulla Lazio e resta a otto punti di vantaggio proprio sui rossoneri, con ...

Milan - Gattuso non le manda a dire : ecco con chi ce l'ha Video : Il #Milan da quando è stato affidato alle mani di Rino Gattuso non solo ha cambiato marcia, ma ha iniziato a respirare un'aria diversa. Indipendentemente da come finira' questo campionato, c'è la sensazione che il popolo Milanista abbia finalmente trovato un tecnico in cui riconoscersi. Uno che sa cosa significa avere il dna rossonero e che sta dimostrando di saperlo trasmettere ad un gruppo di buoni giocatori che, in avvio di stagione, dava ...

Milan - rinnovo Gattuso : intesa raggiunta tra le parti - ecco i dettagli Video : Il derby contro l'Inter doveva rappresentare il match della svolta per il #Milan di Gennaro #Gattuso: solo vincendo contro i nerazzurri, la squadra rossonera avrebbe potuto rilanciarsi concretamente in chiave quarto posto. La sfida di San Siro tra rossoneri e nerazzurri però, si è conclusa sul punteggio di 0-0 [Video], con l'Inter di Spalletti che può recriminare per le tante occasioni sprecate, soprattutto da Mauro Icardi. A gridare vendetta ...

Calciomercato Milan - deciso il futuro di Donnarumma : ecco i dettagli Video : Il derby contro l'Inter potrebbe essere l'ultimo giocato da Donnarumma, come riporta Tuttosport. Il noto quotidiano torinese non ha alcun dubbio sul futuro del giovanissimo portiere del #Milan: sara' ceduto. L'agente di Donnarumma, Mino Raiola, sta spingendo per la cessione del calciatore cresciuto nelle giovanili rossonere e lo valuta almeno quaranta milioni di euro. La dirigenza Milanista, invece, parta da una richiesta di sessanta milioni di ...

DIRETTA/ Milan Inter - risultato finale 0-0 - info streaming Video e tv : Icardi spreca anche nel recupero : DIRETTA Milan-Inter, info streaming video e tv: al Meazza, la Scala del calcio, è in programma il recupero del derby della Madonnina.

Highlights Milan-Inter 0-0 - Video della partita : Icardi insolitamente sprecone : Notizie sul tema Dove vedere Milan-Inter in diretta TV e streaming gratis oggi 4 aprile Milan-Inter probabili formazioni: le ultime da San Siro Napoli, De Laurentiis disposto a fare follie per Suso: ...

Video Gol Highlights Milan-Inter 0-0 - Tabellino Serie A - 04-04-2018 : Risultato Finale Milan-Inter 0-0: Cronaca e Video Highlights Partita Recupero 27° Giornata Serie A 04 Aprile 2018. Un derby che inizia con l’Inter più propositiva. Le prime occasioni per i nerazzurri sono di Rafinha e Brozovic. Ill Milan non riesce a recuperare le sue posizioni in campo, si fa sorprendere alcune volte in area di rigore. I rossoneri arrivano per la prima volta davanti ad Handanovic alla metà del primo tempo con un ...

Diretta/ Milan Inter - risultato live 0-0 - info streaming Video e tv : Rovesciata di Cutrone non convalidata! : Diretta Milan-Inter, info streaming video e tv: al Meazza, la Scala del calcio, è in programma il recupero del derby della Madonnina.

DIRETTA/ Milan Inter - risultato live 0-0 - info streaming Video e tv : Traversa colpita da Perisic! : DIRETTA Milan-Inter, info streaming video e tv: al Meazza, la Scala del calcio, è in programma il recupero del derby della Madonnina.

Diretta/ Milan Inter (risultato live 0-0) info streaming Video e tv : Rovesciata di Cutrone non convalidata! : Diretta Milan-Inter: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma a San Siro mercoledì 4 aprile 2018.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 20:07:00 GMT)

Milan-Inter - Icardi sbaglia un gol clamoroso - tutti sotto shock [Video] : Milan-Inter, Icardi sbaglia un gol shock, si sta giocando il derby valido per il campionato di Serie A, partita apertissima con la squadra di Spalletti che era passata in vantaggio nel primo tempo con Icardi, rete annullata poi per fuorigioco. Nella ripresa occasione incredibile sempre per l’argentino, l’errore a porta vuota è shock, l’Inter recrimina per il clamoroso errore. Mauro Icardi #wloskarobota #InterMilan [via @TVACM] ...

DIRETTA/ Milan Inter (risultato live 0-0) info streaming Video e tv : Traversa colpita da Perisic! : DIRETTA Milan-Inter: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma a San Siro mercoledì 4 aprile 2018.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 19:41:00 GMT)

Milan-Inter - lo steward non fa entrare Wanda Nara : reazione esilarante di Ausilio [Video] : Milan-Inter, lo steward non fa entrare Wanda Nara, si sta giocando un derby molto importante per la qualificazione in Champions League. Durante un’intervista di Piero Ausilio a Premium sport, le telecamere hanno pizzicato una scena anomala. La compagna di Mauro Icardi, Wanda Nara, ha avuto seri problemi ad entrare a San Siro. Prima un cambio di ingresso, poi un nuovo controllo, provocando le risate dello stesso Ausilio. #serieapremium Problemi ...

Diretta/ Milan Inter - risultato live 0-0 - info streaming Video e tv : Candreva fallisce una buona opportunità! : Diretta Milan-Inter, info streaming video e tv: al Meazza, la Scala del calcio, è in programma il recupero del derby della Madonnina.