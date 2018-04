Vicky Krieps | «Sì | sono marxista»

vanityfair

(Di giovedì 5 aprile 2018) L’articolo è uscito su Vanity Fair in edicola dal 4 aprile C’è stato persino chi è arrivato a dire cheè riuscita a rubare la scena a Daniel Day-Lewis. Per dire quanto la sua prova nel film Il filo nascosto abbia lasciato il segno, trasformandola da attrice lussemburghese semi-sconosciuta a nuova promessa del cinema mondiale. Un po’ quello che è successo a Claire Foy con il ruolo della regina Elisabetta nella serie The Crown. E proprio con lei, forse non a caso, laha appena condiviso il set di The Girl in the Spider’s Web, il sequel di Millennium – Uomini che odiano le donne, al cinema il prossimo novembre: Foy è Lisbeth Salander, mentre lei è Erika Berger, collega e amante del protagonista Mikael Blomkvist. Arriva, invece, il 5 aprile nelle sale Il giovane Karl Marx, nel quale interpreta Jenny, la moglie dell’autore del Capitale. Un biopic ...