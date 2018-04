Verso le elezioni a Trapani | Paceco e Custonaci Cosa si muove | chi si candida

Messico - Verso le elezioni continuano le violazioni dei diritti umani : Ma nelle ultime settimane le affermazioni dei candidati sono accompagnate da fatti di cronaca nera che irrompono sulle pagine dei giornali e che riportano lo sguardo alla realtà che circonda e di cui ...

Elezioni in Russia - urne chiuse. Putin Verso il quarto mandato | : Sono quasi 111 milioni gli aventi diritto al voto residenti in patria. Circa 97mila i seggi, distribuiti su 11 fusi orari. Resta il nodo affluenza: bisogna arrivare al 70%. Alle 19 , ora di Mosca, si ...

Russia al voto - Putin Verso vittoria/ Risultati Elezioni : affluenza 52% alle ore 17. Check-up ai seggi : Russia al voto, Putin vincitore? verso il quarto mandato alle Elezioni presidenziali, i Risultati alle 18 ore italiane. affluenza da record al 52% alle ore 17: caos in Ucraina(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 16:55:00 GMT)

Russia al voto Verso un “Putin IV” - il leader e le elezioni : superare il 70% | : Oggi le elezioni, il presidente vuole il quarto mandato. Caso spie, espulsi 23 diplomatici britannici per galvanizzare i nazionalisti

Russia al voto - Putin vincitore?/ Verso quarto mandato Elezioni Presidenziali : affluenza al top - 16 - 5% alle 10 : Russia al voto, Putin vincitore? Verso il quarto mandato alle Elezioni Presidenziali, i risultati alle 18 ore italiane. affluenza da record al 16,5% alle ore 10: briciole agli avversari(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 12:22:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Elezioni Russia - Putin Verso risultato e vittoria scontati - 18 marzo - : ULTIME NOTIZIE di oggi, 18 marzo 2018: Elezioni Presidenziali Russia, la vittoria e il risultato scontati di Vladimir Putin. Unico dubbio l'affluenza.

Russia al voto per le elezioni presidenziali : Putin Verso il quarto mandato | Foto : Russia al voto per le elezioni presidenziali: Putin verso il quarto mandato | Foto Esito scontato, la “battaglia” sarà solo sull’affluenza: osservatori e attivisti temono brogli per gonfiare i dati sulla partecipazione Continua a leggere L'articolo Russia al voto per le elezioni presidenziali: Putin verso il quarto mandato | Foto proviene da NewsGo.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Elezioni Russia - Putin Verso risultato e vittoria scontati (18 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, 18 marzo 2018: Elezioni Presidenziali Russia, la vittoria e il risultato scontati di Vladimir Putin. Unico dubbio l'affluenza alle urne: Guerra fredda Gb-Russia. (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 10:05:00 GMT)

Elezioni in Russia - seggi aperti. Putin Verso quarto mandato - : Sono quasi 111 milioni gli aventi diritto al voto residenti in patria, mentre sono 1,8 milioni gli elettori all'estero. Circa 97mila i seggi, distribuiti su 11 fusi orari. Resta il nodo affluenza: ...

Russia al voto per le elezioni presidenziali : Putin Verso il quarto mandato | Foto : Esito scontato, la "battaglia" sarà solo sull'affluenza: osservatori e attivisti temono brogli per gonfiare i dati sulla partecipazione

Russia al voto per le elezioni presidenziali : Putin Verso il quarto mandato : Russia al voto per le elezioni presidenziali: Putin verso il quarto mandato Esito scontato, la “battaglia” sarà solo sull’affluenza: osservatori e attivisti temono brogli per gonfiare i dati sulla partecipazione Continua a leggere L'articolo Russia al voto per le elezioni presidenziali: Putin verso il quarto mandato proviene da NewsGo.

Russia al voto per le elezioni presidenziali : Putin Verso il quarto mandato : Seggi aperti dalle 8 alle 20 in Russia per le elezioni presidenziali nelle quali il presidente uscente Vladimir Putin correrà per il suo quarto mandato. Le urne verranno chiuse per ultimo a ...

Verso le elezioni - Orban : 'O l'Ungheria o gli oligarchi' : ... che - ha detto - 'vivrà per vedere quando diventeranno una minoranza nel loro Paese e perderanno l'unico posto nel mondo che chiamano casa'. Nella sua battaglia per la difesa dei confini e delle ...

Verso le elezioni a Trapani e in altri 12 città. Cosa si sta muovendo - chi si candida : Si smarca dalla politica il sindaco di Petrosino, che indica come modello per governare bene una città quello civico, senza onorevoli di turno che dettano la linea e invadono le amministrazioni con ...