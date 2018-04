Verso il Governo | una lunga diretta no stop su Sky TG24 per le consultazioni

Quirinale - Consultazioni Mattarella/ Governo diretta streaming video - Gruppo Misto e Meloni : Verso nuovo voto? : Consultazioni al Quirinale, Mattarella e il rebus Governo: diretta streaming video e calendario incontri oggi e domani. Di Maio e Salvini tra intese e veti: tutti gli aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 16:22:00 GMT)

Verso un nuovo Governo - le consultazioni del Capo dello Stato : Quale sarà l'esito delle consultazioni? Un Governo all'altezza della situazione, che sappia rispondere alle esigenze dei cittadini: questo l'obiettivo del Capo dello Stato Sergio Mattarella che alle 10 di...

Governo - Verso consultazioni al Quirinale : ascolto e tempi lunghi : Quando domani e giovedì i capigruppo e i leader politici entreranno nello Studio alla Vetrata accolti da Sergio Mattarella, poche saranno le novità rispetto alle scelte compiute finora e dunque le distanze per giungere a una maggioranza per sostenere il nuovo Governo del Paese saranno ancora ampie. Tanto ampie che potrebbe servire più di un giro di colloqui per giungere a una soluzione

Governo - Verso le consultazioni 48 ore per (non) decidere Ecco che cosa farà Mattarella : Ascolto e calma senza schemi preconcetti: saranno queste le doti che Sergio Mattarella mettera' in campo per le consultazioni, con l'obiettivo di tirare le somme e capire come procedere Segui su affaritaliani.it

Salvini al Governo - “Via le sanzioni alla Russia”/ Lega con Putin : Di Maio Verso vertice - “no passi indietro” : Matteo Salvini verso il Governo: “Via le sanzioni alla Russia, sto con Putin". La Lega verso il vertice con Di Maio: “no passi indietro", spiega il leader M5s. Novità su ministero Disabilità(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 16:22:00 GMT)

Verso un Governo : tutti gli scenari possibili : Prima di snocciolare le possibilità di formazione di Governo tra i vari partiti, vi sottoponiamo a titolo di ripasso alcune soluzioni che si susseguite nelle ultime legislature. A dimostrazione che, spesso, il bandolo della...

Verso il governo - ora Salvini punta - anche - sulle amministrative : «Dirò al presidente Mattarella che siamo pronti». Matteo Salvini fa l'annuncio via Facebook, specificando che «c'è un programma, una squadra, una coalizione e la voglia di prendere per mano il Paese». ...

Verso il governo - mercoledì 4 aprile via alle consultazioni al Quirinale : ecco il calendario : Il Quirinale ha comunicato il calendario ufficiale delle consultazioni. Partiranno mercoledì 4 aprile con l'audizione dei presidenti di Senato e Camera per concludersi nel pomeriggio di giovedì 5 aprile con quella del Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Di Maio Verso il Colle - missione Governo M5s/ Attacco a Salvini : "esecutivo con Pd e FI? Auguri" : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: M5s, “a noi il premier”, replica il leader Lega “dove trovi 90 parlamentari?. Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il vertice dopo Pasqua(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 00:08:00 GMT)

Governo : Verso asse M5S-Lega? Ecco come potrà reagire il mercato : Piazza Affari frenata dall'incertezza politica? Diversi addetti ai lavori riconducono questa sottoperformance del nostro mercato agli ultimi sviluppi sul fronte politico nel nostro Paese. Sabato ...

Centrodestra Verso il partito unico - Berlusconi : "Assurdo governo Salvini - Di Maio" : "Penso ad una federazione di Centrodestra". Lo dice Renato Brunetta, l'ex capogruppo di Forza Italia protagonista di numerosi retroscena che lo hanno visto in rotta con la leadership degli azzurri. "Penso a...

[L'intervista] "Sulla maggioranza di governo la partita è ancora tutta da giocare. E il partito di Di Maio è diVerso dal Movimento 5 Stelle" : Purtroppo chi fa politica è più attratto da chi vince ed è forte che non dai più deboli". L'Opa della Lega su Fi potrebbe andare in porto in breve tempo? "Non credo. Salvini si sta rivelando un buon ...

Le tappe Verso il nuovo governo : consultazioni il 3 aprile : Parte con l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, il countdown verso la formazione dell'esecutivo dopo il voto del 4 marzo. I tempi sono incerti per parlare della prima cerimonia della ...

Dai gruppi parlamentari all'incarico - le tappe Verso il nuovo governo - : Eletti i presidenti delle Camere, Roberto Fico a Montecitorio ed Elisabetta Casellati al Senato, prende il via l'iter per la formazione dell'esecutivo. Dopo la seconda seduta dei due rami del ...