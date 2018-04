Verona : sindaco a Malagò - tutto ciò che serve a crescita sport avrà sempre nostro sostegno (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Verona è una città dalla forte vocazione sportiva – ha evidenziato Malagò – con un'offerta di impiantistica di alto livello. Il Cattolica Center, ad esempio, è una struttura assolutamente in linea con quelli che sono i dettami di strutture idonee ad ospitare convegnista

Verona : allarme bomba in Piazza Bra - sindaco ‘grazie alle forze dell’ordine : Verona, 26 mar. (AdnKronos) – Intorno alle 9.30 di questa mattina, a seguito di un sospetto allarme bomba, la Polizia municipale è intervenuta in Piazza Bra per la chiusura al traffico e il transennamento dell’area circostante la Gran Guardia. Per tutta la durata delle operazioni, conclusesi intorno alle 11.30, la circolazione degli autobus è stata deviata su Piazza Cttadella, mentre dalla Gran Guardia sono stati fatti evacuare per ...

Elezioni : sindaco Verona - grande risultato per i 3 partiti della mia amministrazione : Verona, 5 mar. (AdnKronos) - “I veronesi hanno dimostrato un deciso consenso ai tre partiti di centrodestra che sostengono la mia amministrazione. E’ stato un grande risultato elettorale per la nostra coalizione, la città di Verona oggi è ancora più forte. Di questo ringrazio i tre partiti alleati,

Forex : sindaco Verona incontra Visco : La conferma viene dalla pluralità di asset che la caratterizzano e che la rendono un sistema urbano completo a sostegno dell'economia".

A Diretta Verona il sindaco svela i segreti dell'Arena : Il programma, intitolato "Arena, il tempio della musica" ,sarà trasmesso in Diretta su Radio Verona, con altri ospiti al microfono di Anna Zegarelli , e in streaming sul sito web del nostro giornale.