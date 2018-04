Veneto | Consulta accoglie ricorso Regione su due commi legge bilancio 2017

Elezioni : Pd Veneto - sconfitta senza scuse - si riparte consultando base : Venezia, 5 mar. (AdnKronos) - “È una sconfitta netta e senza scuse. Incolpare il populismo è solo una scorciatoia per autoassolversi. Il Partito Democratico non ha compreso cosa stava succedendo nel Paese e la sua proposta non ha saputo interpretare le tensioni e le sofferenze profonde della maggior