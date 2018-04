Vanno a trovare la sorella appena defunta e si schiantano | tragico epilogo

Blastingnews

(Di giovedì 5 aprile 2018) Il dramma nel dramma: cosi possiamo definire quanto accaduto nel vicentino alle prime luci dell'alba di mercoledì 4 aprile 2018. In un incidente stradale VIDEO ha perso la vita una persona e due sono rimaste gravemente ferite, e le circostanze del fatto sono ancora più tristi se pensiamo che sulla macchina viaggiavano tre sorelle che andavano a far visita ad una quartadeceduta. La dinamica dell'incidente Secondo quanto riferito dai soccorsi e dai testimoni le auto coinvolte, una Pegeout 207 e una Lancia Y, si sono urtate ad un incrocio e quest'ultima è andata a scontrarsi violentemente contro un furgone dell'azienda trasporti Bartolini, rimasto letteralmente schiacciato contro un muro. La collisione è stata tremenda e per la persona seduta sul sedile posteriore della Lancia Y non c'è stato niente da fare: è deceduta sul colpo. Assunta De Falco, conosciuta come Susy e ...