Valutazione ufficiale dei Samsung Galaxy S8 e S7 usati per acquisto del Galaxy S9

(Di giovedì 5 aprile 2018) In questi mesi ci siamo soffermati spesso e volentieri sulle valutazioni degli smartphonegiunti sul mercato da un po' di tempo a questa parte, come nel caso dei variS8 eS7. Questa volta il riferimento cade su un'iniziativada parte del produttore coreano ed in particolare sulla divisione italiana, relativamente all'di unS9. Premesso che diventa fondamentale analizzare al meglio il regolamentodella promozione, che potrete trovare nell'apposita pagina, proviamo ad esaminare più da vicino le singole opportunità.Non aspettatevi regaloni da parte dell'azienda, se pensate che le quotazioni più alte sono quelle relative alS8 Plus e alS8, per i quali otterrete rispettivamente un buono di 350 e 300 euro. Si scende, e non di poco, coiS7 Edge e con il modello flat, visto ...