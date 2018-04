Vaccini | due vigili urbani impediscono a bimba non vaccinata di entrare all’asilo Il

Vaccini - bimbi respinti dalle scuole a Milano e Sulmona : "In due casi i genitori sono No Vax". Copertura al 95% : A Milano sono quattro i bambini fino a sei anni che non sono potuti entrare negli asili nido e nelle scuole materne comunali questa mattina perché non in regola con la documentazione sulle...

Vaccini - il ritorno del morbillo in Italia | Lorenzin : “A gennaio 164 casi e due decessi” : Vaccini, il ritorno del morbillo in Italia | Lorenzin: “A gennaio 164 casi e due decessi” “Purtroppo i dati non sono buoni. Questo ci fa capire come le battaglie per la sicurezza richiedono tempo”, ha aggiunto il ministro della Salute riguardo alla recrudescenza del morbillo che ha colpito l’Italia dopo le campagne mediatiche dei No […] L'articolo Vaccini, il ritorno del morbillo in Italia | Lorenzin: ...

