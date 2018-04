Uscita e copertina per Spyro the Dragon PS4 | trapela la trilogia rimasterizzata

Secondo Me è l'album di Mirkoeilcane dopo il Festival di Sanremo 2018 : copertina e data di Uscita : Si intitola Secondo Me ed è l'album di Mirkoeilcane in uscita venerdì 9 febbraio. Il disco sarà disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e in tutte le piattaforme streaming e contiene il brano in gara al Festival di Sanremo 2018 nelle Nuove Proposte dal titolo Stiamo tutti bene. Vincitore del Premio Bindi, di Musicultura 2017, Mirkoeilcane è in gara al 68° ...

Secondo Me è l’album di Mirkoeilcane dopo il Festival di Sanremo 2018 : copertina e data di Uscita : Si intitola Secondo Me ed è l'album di Mirkoeilcane in uscita venerdì 9 febbraio. Il disco sarà disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e in tutte le piattaforme streaming e contiene il brano in gara al Festival di Sanremo 2018 nelle Nuove Proposte dal titolo Stiamo tutti bene. Vincitore del Premio Bindi, di Musicultura 2017, Mirkoeilcane è in gara al 68° Festival della Canzone Italiana in scena al Teatro Ariston di Sanremo e ...