: #UltimOra #Usa Trump ordina l'invio della Guardia Nazionale al confine con il #Messico. - tg2rai : #UltimOra #Usa Trump ordina l'invio della Guardia Nazionale al confine con il #Messico. - Corriere : Raffica di espulsioni di diplomatici russi da Usa e Ue Anche l’Italia ne caccia due - fattoquotidiano : Emma ha 16 anni e nessuna paura di urlare al presidente Trump e alla lobby delle armi che devono vergognarsi. Ha… -

Il presidente americano Donaldha firmato l'ordine per il dispiegamento dellaalla frontiera Sud con il Messico. Nel memorandumsostiene che "la situazione al confine ha raggiunto un punto di crisi" e che la carenza di legalità alla frontiera meridionale "è fondamentalmente incompatibile con la sicurezza e la sovranità del popolo americano".Il segretario della Difesa dovrà supportare il dipartimento per la sicurezzaper reprimere anche il traffico di droga in aumento.(Di giovedì 5 aprile 2018)