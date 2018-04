USA - più richieste di sussidio alla disoccupazione del previsto : Aumentano le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 31 marzo. I "claims" sono saliti di 24 mila unità a 242 mila rispetto ai 218 mila rivisti della settimana precedente , ...

“Deve rassegnarsi”. Isola - la verità sulla Marcuzzi. La tredicesima edizione del reality sta mettendo a dura prova la conduttrice che ormai non ce la fa più. Ha tutti gli occhi puntati addosso e Simona Ventura - spesso chiamata in caUSA - ha deciso di intervenire : La tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi è stata una delle più ricche di polemiche. Tutto è iniziato durante la seconda puntata del reality quando Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana quando tutti erano ancora in villa e il reality non era ancora iniziato ufficialmente. Poi ci sono state mille discussioni, polemiche, accuse, tentativi (da parte di Striscia la notizia) di gettare ulteriore fango sul programma e la ...

Una discarica di amianto nella scuola 'più bella del mondo' chiUSA per ristrutturazione e occupata : Il plesso storico del primo circolo didattico protagonista del film 'La scuola più bella del mondo' del regista Luca Miniero è al centro di Acerra in una zona molto popolata e nei pressi di un ...

Nel comune di Ficarra (Messina) più della metà dei dipendenti accUSAti di assenteismo : Tra le persone finite sotto inchiesta anche la dipendente addetta al settore "trasparenza e anticorruzione", che in soli due mesi si è assentata 160 volte dal posto di lavoro.Continua a leggere

Pa - la legge per assistere i disabili USAta quattro volte più che nel privato : La premessa è obbligata: quando di parla di legge 104 l?eventuale segnalazione di anomalie non intacca in nessun modo la validità di una norma pensata per garantire i diritti dei...

Tesla - La Model 3 è l'elettrica più venduta negli USA : Dopo aver diffuso i dati sull'andamento del primo trimestre del 2018, la Tesla ha confermato che la Model 3 è ufficialmente l'auto elettrica più venduta negli Stati Uniti. Pur essendo ancora in ritardo rispetto alle iniziali previsioni di produzione, le linee costruttive della berlina compatta hanno iniziato a sfornare sempre più esemplari, raggiungendo negli ultimi giorni un regime di circa 2.000 vetture a settimana.Tripletta virtuale. Nei ...

Grindr dopo Facebook - chi li USA ha la certezza di non avere più segreti. È lo scempio dei dati personali : I tre milioni e 600mila utenti di Grindr hanno la certezza di non avere più segreti. Il social network – su cui convergono gay, bisessuali, transgender e queer – ha condiviso informazioni delicate almeno con due società esterne, Apptimize e Localytics. I dati passati di mano per evidenti ragioni commerciali riguardano lo stato di salute (ad esempio la data dell’ultimo test per rilevare l’H.i.v.), le preferenze sessuali, il ruolo ...

Ttip - il rischio di un accordo USA-Eu è più forte che mai. E noi l’avevamo detto : di Monica Di Sisto* Per tutti quelli che “Trump ha seppellito il Ttip” ma anche “Trump è un protezionista per questo è contro il Ttip”, è un po’ seccante però dobbiamo rispondere: “non è così, ve lo abbiamo detto e ridetto”. Le trattative commerciali tra Unione europea e Stati Uniti non si sono mai interrotte, ma oggi sono vive più che mai. Il ministro al commercio statunitense Wilbur Ross ha, infatti, sottolineato in un’intervista ...

Sussidi disoccupazione USA a 215.000 unità - dato più basso da 1973 : New York, 29 mar. , askanews, Il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i Sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, la scorsa settimana, è diminuito rispetto a sette giorni ...

Non solo interstizio. Ecco 8 parti che probabilmente non conoscete (e che non USAte quasi più) : La scoperta di un nuovo organo, l'interstizio, ha fatto riflettere su quanto ancora poco sappiamo del corpo umano e su quanto quest'ultimo continui ad essere un universo affascinante e per molti versi sconosciuto. Quanti muscoli, piccole protuberanze, appendici ci portiamo dietro senza sapere neanche a cosa servano e come siano nate? Ecco una lista di parti del corpo che un tempo, quando ci muovevamo tra gli alberi e ci nutrivamo di foglie, ci ...

USA : Haley - non pagheremo più del 25% peacekeeping Onu : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

USA - i designer dello scivolo d’acqua più alto del mondo accUSAti di omicidio : Usa, i designer dello scivolo d’acqua più alto del mondo accusati di omicidio La decisione è stata presa dopo la morte di un bimbo di 10 anni. Il Verruckt, installato in un parco giochi del Kansas, è entrato nel Guinnes dei primati nel 2014 Continua a leggere

