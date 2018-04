USA | in aumento il deficit della bilancia commerciale di febbraio

USA - in aumento immigrazione da Messico : 6.00 Dopo il calo registratosi con l'insediamento di Trump alla Casa Bianca, l'immigrazione dal Messico negli Usa è aumentata, tornando ai livelli precedenti. I migranti irregolari fermati alla frontiera sono stati nel gennaio e febbraio 2018 72.517, a fronte dei 66.018 dei primi 2 mesi dell'anno precedente. Insomma, il cosiddetto "effetto Trump", sventolato come uno dei successi dell'amministrazione statunitense, sembra terminato.

USA - redditi e consumi personali in aumento come da attese : Accelerano i consumi delle famiglie americane, confermando una più robusta ripresa dell'economia a stelle e strisce. Secondo il Bureau of Economic Analysis , BEA, degli Stati Uniti, i redditi

USA - redditi e consumi personali in aumento come da attese : Accelerano i consumi delle famiglie americane, confermando una più robusta ripresa dell'economia a stelle e strisce. Secondo il Bureau of Economic Analysis , BEA, degli Stati Uniti, i redditi personali di febbraio sono cresciuti dello 0,4%. stessa variazione riportata il mese precedente, ...

Dazi - l'Ue preme gli USA : 'Siamo alleati - no all'aumento'. Ma Trump minaccia : 'Pronti a tassare le auto' : Bruxelles chiede l'esenzione all'aumento delle tariffe di acciaio e alluminio. Il presidente Usa minaccia di tassare anche auto e altri prodotti europei se l'Ue non dovesse abbassare le sue tariffe ...

I medici che protestano per l'aumento di salario : “USAte soldi per curare meglio i pazienti” : I medici che protestano per l'aumento di salario: “Usate soldi per curare meglio i pazienti” Oltre cinquecento dottori canadesi hanno firmato una petizione per dire no agli aumenti salariali decisi dal governo nei loro confronti, chiedendo di ridistribuire quei soldi per curare meglio i pazienti.Continua a leggere Oltre cinquecento dottori canadesi hanno firmato una petizione […] L'articolo I medici che protestano per l'aumento di salario: ...

USA - sussidi alla disoccupazione in aumento oltre le attese : Salgono oltre le stime le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 3 marzo . I " claims " sono aumentati di 21 mila unità a 231 mila rispetto alle 210 mila non riviste della ...

USA : Eia - scorte greggio in aumento di 2 - 4 mln barili - peggio di attese : Milano, 7 mar. (AdnKronos) – Nella settimana che si è conclusa il 2 marzo, le scorte settimanali di petrolio sono aumentate di 2,408 milioni di barili, mentre nella precedente rilevazione l’aumento era stato di 3,019 milioni di barili. Lo rende noto il dipartimento dell’Energia. Il dato è peggiore delle attese degli analisti che si attendevano 2,3 milioni. L'articolo Usa: Eia, scorte greggio in aumento di 2,4 mln barili, ...

USA : Eia - scorte greggio in aumento di 2 - 4 mln barili - peggio di attese : Milano, 7 mar. (AdnKronos) – Nella settimana che si è conclusa il 2 marzo, le scorte settimanali di petrolio sono aumentate di 2,408 milioni di barili, mentre nella precedente rilevazione l’aumento era stato di 3,019 milioni di barili. Lo rende noto il dipartimento dell’Energia. Il dato è peggiore delle attese degli analisti che si attendevano 2,3 milioni. L'articolo Usa: Eia, scorte greggio in aumento di 2,4 mln barili, ...

USA - scorte petrolio in aumento. Brent torna sopra 65 dollari : Aumentano meno delle attese le scorte di greggio negli USA nella settimana conclusa al 2 Marzo 2018. Secondo l' EIA , divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio sono ...

Acem : le quattro ruote temono aumento dei dazi UE-USA : Brand riconosciuti e identificati nel mondo come l'eccellenza di mercato. Inoltre le ripercussioni negative sarebbero notevoli su tutta la filiera del settore con effetti sensibili sull'occupazione. ...

USA - scorte petrolio in aumento. Brent torna sopra 65 dollari : Teleborsa, - Aumentano meno delle attese le scorte di greggio negli USA nella settimana conclusa al 2 Marzo 2018. Secondo l' EIA , divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di ...

Acem : le quattro ruote temono aumento dei dazi UE-USA : Nel complesso, quindi, queste contromisure potrebbero generare considerevoli conseguenze negative sull'economia, comportando un calo dell'occupazione per il settore motociclistico negli USA e in ...

USA - produttività ferma a fine 2017. Forte aumento del costo lavoro : Segnali contrastanti giungono dal mercato del lavoro americano, complice una produttività in stallo, nonostante un Forte aumento del costo del lavoro. La produttività del settore non agricolo in USA , ...

USA - produttività ferma a fine 2017. Forte aumento del costo lavoro : Teleborsa, - Segnali contrastanti giungono dal mercato del lavoro americano, complice una produttività in stallo, nonostante un Forte aumento del costo del lavoro. La produttività del settore non ...