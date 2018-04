“Uomo di me***!” Uomini e Donne | scoppia la bomba al trono over Rissa sfiorata in

caffeinamagazine

(Di giovedì 5 aprile 2018) Ilè sempre più nella bufera e Maria De Filippi fatica a tenere a bada pubblico, tronisti e corteggiatori. L’ultima, una vera e propria, è andata in onda nei giorni scorsi ed ha per protagonista uno dei personaggi più amati della trasmissione, nonché uno dei più corteggiati. La sua permanenza in studio infatti dura da anni e nessuna, almeno per ora, sembra essere la donna giusta. Non solo Gemma, Giorgio e Tina stavolta la “pietra dello scandalo” è Sossio Aruta, l’ex idolo di Campioni – il realtyshow sul calcio di qualche anno fa che ha regalato molti volti a Maria – ci mette del suo. Davanti a Sossio si sono sedute Ursula, Chiara e Lidia. L’ex calciatore è uscito con le prime due nei giorni precedenti. Ha riferito che è andato a ballare con Chiara, dopodiché hanno deciso di dormire insieme in un albergo. Così dicendo ha fatto capire che ...