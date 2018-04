Uomini e Donne | Sossio Aruta | La mia sconfitta è non poter vivere i miei figli come

Gossip Uomini e Donne : come procede la storia tra Ida e Riccardo : Uomini e Donne, Trono Over: Ida e Riccardo stanno ancora insieme Il Trono Over di Uomini e Donne da diversi anni è decisamente più appassionate della sua controparte classica. I tronisti hanno perso via via smalto e appeal. L’ultimo tronista che si ricorda vivamente è Andrea Damante mentre l’ultima tronista che ha lasciato il segno con la sua storia d’amore con Federico Gregucci è sicuramente Clarissa Marchese. Per quanto ...

Iva Zanicchi - intervista : “Gli Uomini sono meglio delle donne” : intervista a Iva Zanicchi: gli uomini? “sono meglio delle donne” intervistata dal settimanale Oggi Iva Zanicchi si lascia andare alcune dichiarazioni che, di certo, non piaceranno ai sostenitori della parità di genere. Dopo aver parlato del suo ultimo progetto che la tiene impegnata a teatro, infatti, la conduttrice ha parlato del suo desiderio (mancato) di […] L'articolo Iva Zanicchi, intervista: “Gli uomini sono meglio ...

Virginia Stablum/ Uomini e Donne : chiede scusa a Nicolò Brigante per le esterne negate : Virginia Stablum a Uomini e Donne: dopo aver negato due esterne a Nicolò Brigante, la corteggiatrice torna sui suoi passi e chiede scusa al tronista, prossimo alla scelta.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 10:59:00 GMT)

“Uomo di me***!”. Uomini e Donne - scoppia la bomba al trono over. Rissa sfiorata in studio davanti a Maria De Filippi. Stavolta la pietra dello scandalo è un insospettabile : Il trono over è sempre più nella bufera e Maria De Filippi fatica a tenere a bada pubblico, tronisti e corteggiatori. L’ultima, una vera e propria bomba, è andata in onda nei giorni scorsi ed ha per protagonista uno dei personaggi più amati della trasmissione, nonché uno dei più corteggiati. La sua permanenza in studio infatti dura da anni e nessuna, almeno per ora, sembra essere la donna giusta. Non solo Gemma, Giorgio e Tina Stavolta la ...

Uomini e Donne anticipazioni : Nicolò bacia Virginia - Marta va via : Nicolò Brigante bacia Virginia Stablum a UeD, Marta Pasqualato si infuria Non c’è pace per Nicolò Brigante a Uomini e Donne. Il tronista siciliano, nella puntata del Trono Classico in onda oggi pomeriggio alle 14.45, riuscirà a recuperare il rapporto con Virginia Stablum, mettendo in crisi però quello con Marta Pasqualato. Alti e bassi che porteranno presto Nicolò Brigante alla scelta. Al momento infatti il 23enne di Catania sembrerebbe ...

Uomini e Donne | Trono classico | 5 aprile 2018 | Anticipazioni e diretta : Torna l'appuntamento quotidiano con Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono classico e il Trono Over.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono classico | 5 aprile 2018 | Anticipazioni e diretta pubblicato su Gossipblog.it 05 aprile 2018 09:30.

Uomini e Donne oggi - Nicolò : grandi sorprese per Marta e Virginia : oggi Uomini e Donne: Nicolò porta Marta in Sicilia, Virginia cambia idea Dopo aver parlato di Sara e Nilufar, oggi è turno di Nicolò e Mariano. La nuova puntata del Trono Classico parte con l’ultima esterna della Addati, ovvero quella con Nicolò Ferrari. I due sono stati molto bene insieme, ma in tanti si chiedono […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Nicolò: grandi sorprese per Marta e Virginia proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : Le dichiarazioni piccanti di Alessandro D'amico Video : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di tutte le polemiche scoppiate dopo la conclusione della storia d'amore di #alex migliorini ed Alessandro D'amico [Video]. Quest'ultimo, infatti, nelle scorse ore è tornato nuovamente a parlare di lui, di Alex e dei motivi che li hanno portati a lasciarsi qualche settimana fa. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Critiche e polemiche sui sentimenti di Alessandro ...

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti "usa le donne per stare in tv" : la svolta di Gemma e Anna (Trono Over) : Uomini e donne, anticipazioni trono Over. Ancora accuse per Giorgio Manetti: "Usa le donne per stare in tv". Anna Tedesco e Gemma Galgani prendono le distanze(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi cambia e non convince : un dettaglio allarma il pubblico (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Il Lorenzo Riccardi "romantico" non convince. Il pubblico ricorda a Sara un dettaglio molto importante...(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 07:05:00 GMT)

#MakeMoneyEqual - le differenze tra Uomini e donne in fatto di soldi : Gli uomini esperti investitori e le donne frivole spendaccione. Così è diviso il mondo della Finanza, almeno secondo la stampa britannica, la quale parla di soldi in maniera diversa sulle testate femminili e maschili. A rilevarlo è uno studio della agenzia The Answer incaricata dalla Starling Bank di scoprire i pregiudizi di genere nascosti tra le pagine delle riviste. Perché, ne è convinta Anne Boden, ceo della Starling, la disuguaglianza ...

Uomini e Donne - Alessandro su tutte le furie : problemi di intimità con Alex? Verità : Uomini e Donne, Alessandro D’Amico e Alex Migliorini: brutto scontro social per l’ex coppia Oggi non si è fatto altro che parlare di Alessandro e Alex. I due ex fidanzati del Trono Gay di Uomini e Donne sono finiti al centro dell’attenzione a causa di una curiosa intervista. D’Amico ha infatti rilasciato alcune inaspettate dichiarazioni […] L'articolo Uomini e Donne, Alessandro su tutte le furie: problemi di ...

Uomini e Donne gossip : Anna Tedesco torna a parlare - Sossio nella bufera Video : #gossip #Uomini e Donne: Sossio è al centro delle polemiche dopo l'ultima puntata del Trono Over, mentre Anna Tedesco torna a farsi sentire in to all'abbandono del programma in to alle segnalazioni che la vedevano troppo 'vicina' a Giorgio Manetti. Ecco cosa sta succedendo. Uomini e Donne Over: Sossio Aruta asfaltato dalle critiche Puntata decisamente rovente quella di Uomini e Donne Over [Video] andata in onda ieri 3 aprile. Sossio sta ...