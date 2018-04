Uomini e Donne Puntata di Oggi 06 aprile 2018 | Gemma smaschera Giorgio davanti a tutti!

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 05/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Nilufar, Giordano e Nicolò. Nell’esterna organizzata da Nilufar per Nicolò, lei gli fa trovare un libro con dentro una dedica in cui si scusa per non avergli dato le attenzioni che merita. Un momento dolce contornato da molti abbracci affettuosi. Gianni Sperti, tornati in studio, fa notare che Nilufar aveva un atteggiamento da “gatta” e gli è parsa decisamente più coinvolta. Nilufar prende parola ...

VIRGINIA STABLUM/ Uomini e Donne : nuovo bacio con Nicolò Brigante e complimenti da...Lorenzo! : VIRGINIA STABLUM a Uomini e Donne: dopo aver negato due esterne a Nicolò Brigante, la corteggiatrice torna sui suoi passi e chiede scusa al tronista, prossimo alla scelta.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 16:10:00 GMT)

Macché parità di sessi : nel Regno Unito 8 aziende su 10 pagano le donne meno degli Uomini : Altro che parità dei sessi: in Gran Bretagna circa otto aziende su dieci pagano gli uomini più delle donne. A confermare questa disparità sul posto di lavoro sono i dati ufficiali pubblicati dal...

Uomini e Donne - salta la scelta di Nilufar? Ecco cosa accadrà con Giordano Mazzocchi : Tutti sono in trepidante attesa della scelta di Nilufar a Uomini e Donne ma qualcosa ancora non quadra. Giordano Mazzocchi ha lasciato lo studio e non sembra intenzionato a tornare a corteggiare la ...

Uomini e Donne - Tina spiazza Nicolò Ferrari : parole che non ti aspetti : Tina Cipollari sorprende Nicolò Ferrari, Uomini e Donne: complimenti inaspettati Tina Cipollari non è una che le manda a dire. La storica opinionista di Uomini e Donne ha sempre mostrato di essere una persona schietta e diretta. Anche quando ha un parere completamente diverso da quello del pubblico, l’esuberante bionda tira fuori tutto senza alcun […] L'articolo Uomini e Donne, Tina spiazza Nicolò Ferrari: parole che non ti aspetti ...

Internazionali d'Italia 2018 : Nadal guida la truppa degli Uomini. Donne - ci sono Masha e Serena : A cominciare dalla danese Caroline Wozniacki, numero 2 del mondo, la spagnola Garbine Muguruza, semifinalista nel 2017 e 2016, stagione in cui poi trionfò nello Slam parigino e l'ucraina Elina ...

Isola dei Famosi - l'ex di Uomini e Donne insulta Bianca : Dovevi fare l'attrice. Sei una m... : L'undicesima puntata dell'Isola dei Famosi è stata piuttosto intensa, i naufraghi, infatti, hanno passato parecchio tempo a litigare e a dirsene di ogni.Ma proprio durante la diretta un'ex amica di Bianca Atzei si è scagliata contro di lei senza mezzi termini. l'ex amica in questione è Elga Enardu, ex tronista di Uomini e Donne, che su Instagram ha dato sfogo ai suoi pensieri. "Ma questa non doveva fare la cantante, doveva fare l'attrice, ma ...

Uomini e Donne - Sossio Aruta : "La mia sconfitta è non poter vivere i miei figli come vorrei" : Sossio Aruta, 47 anni e una passione sfrenata per il calcio, è uno dei grandi protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. "Partecipare a questa trasmissione mi dà la spensieratezza di cui ho bisogno. Sono lì non per piangermi addosso, ma per cercare una donna. Voglio ricominciare tutto da capo. Sono consapevole di non essere una persona semplice, ho un bagaglio ingombrante ma anche una grande voglia d'innamorarmi. Di riprovare quella ...

Gossip Uomini e Donne : come procede la storia tra Ida e Riccardo : Uomini e Donne, Trono Over: Ida e Riccardo stanno ancora insieme Il Trono Over di Uomini e Donne da diversi anni è decisamente più appassionate della sua controparte classica. I tronisti hanno perso via via smalto e appeal. L’ultimo tronista che si ricorda vivamente è Andrea Damante mentre l’ultima tronista che ha lasciato il segno con la sua storia d’amore con Federico Gregucci è sicuramente Clarissa Marchese. Per quanto ...

Iva Zanicchi - intervista : “Gli Uomini sono meglio delle donne” : intervista a Iva Zanicchi: gli uomini? “sono meglio delle donne” intervistata dal settimanale Oggi Iva Zanicchi si lascia andare alcune dichiarazioni che, di certo, non piaceranno ai sostenitori della parità di genere. Dopo aver parlato del suo ultimo progetto che la tiene impegnata a teatro, infatti, la conduttrice ha parlato del suo desiderio (mancato) di […] L'articolo Iva Zanicchi, intervista: “Gli uomini sono meglio ...