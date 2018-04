Uomini e Donne | Le dichiarazioni piccanti di Alessandro D' amico

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti "usa le donne per stare in tv" : la svolta di Gemma e Anna (Trono Over) : Uomini e donne, anticipazioni trono Over. Ancora accuse per Giorgio Manetti: "Usa le donne per stare in tv". Anna Tedesco e Gemma Galgani prendono le distanze(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi cambia e non convince : un dettaglio allarma il pubblico (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Il Lorenzo Riccardi "romantico" non convince. Il pubblico ricorda a Sara un dettaglio molto importante...(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 07:05:00 GMT)

#MakeMoneyEqual - le differenze tra Uomini e donne in fatto di soldi : Gli uomini esperti investitori e le donne frivole spendaccione. Così è diviso il mondo della Finanza, almeno secondo la stampa britannica, la quale parla di soldi in maniera diversa sulle testate femminili e maschili. A rilevarlo è uno studio della agenzia The Answer incaricata dalla Starling Bank di scoprire i pregiudizi di genere nascosti tra le pagine delle riviste. Perché, ne è convinta Anne Boden, ceo della Starling, la disuguaglianza ...

Uomini e Donne - Alessandro su tutte le furie : problemi di intimità con Alex? Verità : Uomini e Donne, Alessandro D’Amico e Alex Migliorini: brutto scontro social per l’ex coppia Oggi non si è fatto altro che parlare di Alessandro e Alex. I due ex fidanzati del Trono Gay di Uomini e Donne sono finiti al centro dell’attenzione a causa di una curiosa intervista. D’Amico ha infatti rilasciato alcune inaspettate dichiarazioni […] L'articolo Uomini e Donne, Alessandro su tutte le furie: problemi di ...

Uomini e Donne gossip : Anna Tedesco torna a parlare - Sossio nella bufera Video : #gossip #Uomini e Donne: Sossio è al centro delle polemiche dopo l'ultima puntata del Trono Over, mentre Anna Tedesco torna a farsi sentire in to all'abbandono del programma in to alle segnalazioni che la vedevano troppo 'vicina' a Giorgio Manetti. Ecco cosa sta succedendo. Uomini e Donne Over: Sossio Aruta asfaltato dalle critiche Puntata decisamente rovente quella di Uomini e Donne Over [Video] andata in onda ieri 3 aprile. Sossio sta ...

Uomini e Donne - si avvicina il momento della scelta : per Nilufar un possibile rifiuto : A Uomini e Donne il trono classico di Nicolò, Sara e Nilufa r sta per finire. Le corteggiatrici di Brigante sembrano essere stufe di aspettare, mentre Lorenzo è sempre più indispettito dall'affinità ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 05 aprile 2018 : Nicolò Brigante ed il bacio a Virginia! : La Puntata Uomini e Donne Classico si concentra sul percorso di Sara Affi Fella e Nicolò Brigante. La tronista riccia inizia a fidarsi sempre di più di Luigi. Nicolò insegue Marta dietro le quinte! Uomini e Donne: Sara Affi Fella chiarisce con Luigi! Maria De Filippi manda in onda l’esterna di Sara e Luigi. La volta scorsa i due hanno discusso animatamente perchè lui era convinto di non piacere alla tronista. ...

Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne - dichiarazione d'amore per Sara Affi Fella : "Sono cotto di te" : Luigi Mastroianni a Uomini e Donne: il corteggiatore siciliano decide di continuare a corteggiare Sara Affi Fella. Non mancano le disucssioni in studio con il rivale Lorenzo Riccardi.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 17:53:00 GMT)

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 04/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Tina e i suoi corteggiatori. In due brevi video di presentazione Gigetto cerca di conquistare l’attenzione della nostra bionda opinionista. In studio entra un misterioso regalo da parte di Gemma. Fa la sua comparsa il cartonato di un Barbapapà. Tra le risate generali del pubblico, Tina invita la produzione a far sparire tutto. Gigetto, dopo essersi presentato, conquista la pista da ballo in una ...

Ryanair paga le donne il 67% in meno rispetto agli Uomini : In un documento l'organizzazione spiega che soltanto il 3% degli amministratori delegati dei vettori di tutto il mondo è di sesso femminile, contro un 12% medio degli altri settori. Va un po' meglio -...

LORENZO RICCARDI/ Uomini e Donne - parole importanti per Sara ma si scatenano i dubbi di Tina e Gianni : LORENZO RICCARDI a Uomini e Donne: dopo una romantica esterna con Sara Affi Fella, il corteggiatore viene nuovamente criticato in studio. La tronista non si fida di lui...(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 15:35:00 GMT)

Uomini e Donne - Tina Cipollari e Kikò Nalli : il retroscena della separazione e quel ritorno in tv : Dopo 13 anni di amore e tre figli, Tina Cipollari e Kikò Nalli hanno deciso consensualmente di procedere con la separazione , ma sono sempre stati piuttosto vaghi sui motivi della loro decisione. Ora ...

LUIGI MASTROIANNI/ Uomini e Donne - Sara furiosa col corteggiatore : "Non parli mai - devo capire tutto io" : LUIGI MASTROIANNI a Uomini e Donne: il corteggiatore siciliano decide di continuare a corteggiare Sara Affi Fella. Non mancano le disucssioni in studio con il rivale Lorenzo Riccardi.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 15:12:00 GMT)

Uomini e Donne | Trono Classico | Puntata 4 aprile 2018 | In diretta : [live_placement] Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono Classico | Puntata 4 aprile 2018 | In diretta pubblicato su Gossipblog.it 04 aprile 2018 14:35.