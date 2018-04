Università sudcoreana sviluppa robot-killer - appello di 50 ricercatori di tutto il mondo : "Fermatevi!" : Allarme mondiale contro i robot-killer. Un gruppo di ricercatori internazionali nel campo dell'Intelligenza Artificiale ha annunciato che boicotterà un'università sudcoreana, il Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) e il suo partner industriale, Hanwha Systems, per un progetto che punta a sviluppare armi autonome che potrebbero diventare "strumenti del terrore". robot-killer, appunto.In una lettera aperta, 50 ...