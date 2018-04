Una settimana poi il pre-incarico

Mattarella : “Finora nessUna intesa - nuovo giro di consultazioni la prossima settimana” : Ad oggi l’intesa non c’è. Nessuno dispone da solo della maggioranza necessaria a far nascere e sostenere un governo. Questo è il risultato delle urne e questo è il quadro certificato dalle consultazioni, dopo settimane di interviste e dichiarazioni. Sergio Mattarella certifica lo stallo e chiude il primo giro di consultazioni al Quirinale ufficiali...

Mattarella : nessUna intesa - nuovo giro di colloqui la prossima settimana : Il capo dello Stato considera utile per tutti avere più tempo visto che nessuna forza o coalizione ha i numeri per formare governo - Ancora qualche giorno di riflessione, quindi un nuovo giro di ...

Gran Turismo Sport : la prossima settimana sarà svelata Una nuova auto realizzata in collaborazione con Audi : Mentre poco tempo fa Polyphony Digital ha aggiornato il suo Gran Turismo Sport con alcune gradite aggiunte nell'update 1.15, ecco che il titolo esclusivo per PS4 si prepara a ricevere una nuova vettura.Come segnala Dualshockers, Polyphony Digital e Sony Interactive Entertainment hanno pubblicato un teaser trailer dedicato alla collaborazione con Audi per la nuova auto che sarà svelata ufficialmente il prossimo 9 aprile. Questa collaborazione ...

Seat Mii - Una settimana con la 1.0 Ecofuel a metano [Day 4] : Cè unalternativa allibrido: lalimentazione a gas. Anche tra le piccole citycar, come per la Seat Mii 1.0 Ecofuel a metano, la protagonista del Diario di bordo di questa settimana. Una scelta, quella del gas, che agli italiani tradizionalmente non dispiace affatto. Il metano, tanto per cominciare, ha il vantaggio di non avere limitazioni di sorta in materia di parcheggio nei box interrati, a fronte, però, di un numero di punti di ...

Mattino Cinque - gira Una bruttissima voce. L’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi non è affatto Una bella notizia per Federica Panicucci che - secondo Signorini - sarà rimpiazzata a breve. Come reagirà la conduttrice di fronte a questa scelta “dell’ultimo minuto”? : Addio a Mattino Cinque? L’indiscrezione sulle sorti incerte del programma è stata lanciata sul settimanale di Alfonso Signorini. Su Chi, infatti, si legge che è possibile che la trasmissione condotta da Federica Panicucci venga sospesa. Ma quale è il motivo di una simile decisione che nessuno si aspettava? secondo lo scoop di Signorini, la ragione potrebbero essere i Mondiali di calcio (ai quali, ahimè, l’Italia non parteciperà ma è inutile ...

Seat Mii - Una settimana con la 1.0 Ecofuel a metano [Day 3] : Cè unalternativa allibrido: lalimentazione a gas. Anche tra le piccole citycar, come per la Seat Mii 1.0 Ecofuel a metano, la protagonista del Diario di bordo di questa settimana. Una scelta, quella del gas, che agli italiani tradizionalmente non dispiace affatto. Il metano, tanto per cominciare, ha il vantaggio di non avere limitazioni di sorta in materia di parcheggio nei box interrati, a fronte, però, di un numero di punti di ...

Si parla di : Amatrice - Una fiaba in note per ricostruire; Settimana della scienza a Roma - all'I.C. Frignani i bambini diventano maestri; WAYouth - la community di giovani Hackathon - : Frignani i bambini diventano maestri Si e' chiusa mercoledì 28 marzo, all'istituto comprensivo di via Frignani di Spinaceto, a Roma la XXI edizione di 'Noi bambini maestri di scienza', la mostra ...

Si parla di : Amatrice - Una fiaba in note per ricostruire; Settimana della scienza a Roma - all'I.C. Frignani i bambini diventano maestri; ... : ... amministratore delegato Eni Corporate University- Il contributo femminile " soprattutto oggi " e' irrinunciabile in un mondo in trasformazione dove la tecnologia modifica la nostra vita. C'e' ...

Slovenia - studente italiano scomparso da Una settimana : appello della famiglia : L'ambasciata d'Italia a Lubiana, in stretto raccordo con la Farnesina e con le autorità locali ed in costante contatto con i familiari, segue sin dal primo momento il caso dell'...

“Penso a te…”. Il dolce messaggio per Carlotta Mantovan. A Una settimana dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi arriva il messaggio social : una foto e una dedica che arrivano dritta al cuore : La scomparsa di Fabrizio Frizzi è stata un fulmine a ciel sereno per il pubblico che lo seguiva tutte le sere su Rai Uno. La notizia della morte del conduttore nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 marzo, infatti, ha lasciato tutti senza parole. Frizzi aveva 60 anni e lo scorso ottobre era rimasto vittima di una ischemia prima di una puntata dell’Eredità. Le sue condizioni erano sembrate subito gravissime ma era riuscito con forza ...

Seat Mii - Una settimana con la 1.0 Ecofuel a metano [Day 2] : Cè unalternativa allibrido: lalimentazione a gas. Anche tra le piccole citycar, come per la Seat Mii 1.0 Ecofuel a metano, la protagonista del Diario di bordo di questa settimana. Una scelta, quella del gas, che agli italiani tradizionalmente non dispiace affatto. Il metano, tanto per cominciare, ha il vantaggio di non avere limitazioni di sorta in materia di parcheggio nei box interrati, a fronte, però, di un numero di punti di ...

Una Vita Anticipazioni : cosa accadrà nella prima settimana del mese di Aprile : Il piano di Cayetana per distruggere i pretendenti di Teresa sta funzionando: è guerra tra Mauro e Fernando.

Seat Mii - Una settimana con la 1.0 Ecofuel a metano [Day 1] : Cè unalternativa allibrido: lalimentazione a gas. Anche tra le piccole citycar, come per la Seat Mii 1.0 Ecofuel a metano, la protagonista del Diario di bordo di questa settimana. Una scelta, quella del gas, che agli italiani tradizionalmente non dispiace affatto. Il metano, tanto per cominciare, ha il vantaggio di non avere limitazioni di sorta in materia di parcheggio nei box interrati, a fronte, però, di un numero di punti di ...

Una settimana con Google Home - ecco come funziona : Anticipati da un annuncio di poco più di una settimana fa, gli altoparlanti intelligenti di Google sono finalmente arrivati sul mercato italiano. Google Home e Google Home Mini si possono acquistare nello store online della casa di Mountain View o nelle catene di elettronica al prezzo rispettivamente di 49 e 159 euro, ma trattandosi dei primi prodotti di questo tipo (Apple Homepod e Amazon Alexa latitano in Italia) può essere difficile capire se ...