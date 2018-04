Una discarica di amianto nella scuola ' più bella del mondo' chiusa per ristrutturazione e

Tonnellate di scorie sulla Terra - lo spazio Una grande discarica : Avete presente i cigli di quelle strade che d'estate trasportano torrenti di vacanzieri alle spiagge più popolari? Lindi e pinti a inizio stagione, rapidamente assumono un aspetto sordido, diventando ...

Taranto - il “Fiume dei Poeti” diventa Una discarica : “E’ l’oblio - rischia di scomparire” : A pochi passi da Taranto c'è il Galeso, il "Fiume dei Poeti", decantato da Orazio e Virgilio ma che ora rischia di scomparire, sommerso dai rifiuti che vengono scaricati quotidianamente vicino alle sue sponde...Continua a leggere

Trasforma il fondo agricolo in Una discarica abusiva : anche rottami di auto : SAN CASSIANO - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata. E' il reato contestato dai carabinieri di Nociglia a una donna di 47 anni di Botrugno, M.A.M., proprietaria di un fondo agricolo nella ...

Il premio Nobel Ei-ichi Negishi trovato in stato confusionale e la moglie morta in Una discarica : Ei-ichi Negishi, scienziato vincitore del premio Nobel per la chimica nel 2010, era scomparso all'inizio della settimana con la moglie. Nelle ultime ore la scoperta: lui è stato trovato in stato confusionale in strada mentre lei giaceva cadavere in una discarica a circa 300 chilometri dalla loro abitazione, nello stato dell'Indiana. Sul caso indaga la polizia.Continua a leggere

Mistero in Illinois : il premio Nobel Ei-Ichi Negishi in stato confusionale - la moglie Sumire Negishi trovata morta in Una discarica : Il Nobel trovato in stato confusionale, sua moglie morta. È giallo sull'incidente che ha visto coinvolto Ei-Ichi Negishi, 82enne chimico giapponese vincitore del premio Nobel, e la moglie Sumire Negishi 80 anni.Lunedì era stata segnalata la scomparsa del chimico che insegna alla Purdue University nel vicino stato dell'Indiana, e di sua moglie. La polizia li ha trovati martedì mattina a circa 320 miglia a nord-est della loro ...

Roma - scoperta discarica abusiva all'interno di Una zona archeologica - : I carabinieri hanno sorpreso un cittadino bosniaco mentre sversava rifiuti in un terreno di proprietà del Comune in via Lucrezia Romana, zona Osteria del Curato. Durante il sopralluogo i militari ...

Roma - scoperta discarica abusiva all'interno di Una zona archeologica : Roma, scoperta discarica abusiva all'interno di una zona archeologica I carabinieri hanno sorpreso un cittadino bosniaco mentre sversava rifiuti in un terreno di proprietà del Comune in via Lucrezia Romana, zona Osteria del Curato. Durante il sopralluogo i militari hanno constatato anche il pessimo stato di conservazione di alcuni ...

Roma - l’area archeologica è Una discarica abusiva con rifiuti speciali. Denunciato membro dei Casamonica : Scoperta dai carabinieri una discarica abusiva in un’area archeologica a Roma. Ad eseguire il decreto di sequestro preventivo dell’intera area, emesso dal gip di Roma su richiesta della procura, i carabinieri della Compagnia Casilina, della Stazione Appia e del Nucleo Investigativo del Gruppo Tutela forestale di Roma. Il provvedimento riguarda un terreno di circa tremila metri quadrati in via Lucrezia Romana zona Osteria del Curato, ...

Cadavere in Una discarica - indagini Cc : ANSA, - BOLOGNA, 6 MAR - Il Cadavere di un uomo in corso di identificazione, probabilmente un nordafricano, è stato trovato in una discarica di via Pediano, a Imola , Bologna, . I carabinieri hanno ...

Trani - nella discarica chiazze di percolato in superficie. Il sindaco : “Nessun allarme - finisce in Una vasca di raccolta” : chiazze di percolato nella discarica di Trani gestita dall’Amiu nella giornata di venerdì hanno allarmato i cittadini. Una lunga storia quella della discarica tranese: sull’inquinamento provocato nel gennaio del 2015 è stata aperta una inchiesta dalla procura di Trani per disastro ambientale che al termine delle indagini ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per 21 persone. L’assessore all’Ambiente del comune di Trani ha ammesso che ...

Ex tronista massacra Barbara d'Urso : 'Pomeriggio 5? Discarica televisiva - lei è Una sanguisuga - sconfitta della razza umana' : Due persone che in un mondo normale dovrebbero essere entrambe sul lungo mare a pettinare le acciughe , qui invece hanno raggiunto la fama e il successo. La d'Urso ormai ha perso completamente il ...

Ex tronista massacra Barbara d'Urso : 'Pomeriggio 5? Discarica televisiva - lei è Una sanguisuga - sconfitta della razza umana' - : Due persone che in un mondo normale dovrebbero essere entrambe sul lungo mare a pettinare le acciughe , qui invece hanno raggiunto la fama e il successo. La d'Urso ormai ha perso completamente il ...

I bitcoin spiegati bene (con Una pizza e Una discarica) : È online la seconda puntata di Postcast, il podcast del Post, sulla criptovaluta di cui tutti parlano, i sondaggi elettorali clandestini e cosa va di moda nel mondo della moda The post I bitcoin spiegati bene (con una pizza e una discarica) appeared first on Il Post.

L'Oasi dei Variconi è Una discarica - l'intervento dei soli volontari non basta : appello alle istituzioni : ... preziosa riserva della biodiversità domiziana usata dai grossi uccelli migratori durante gli spostamenti da Sud a Nord del mondo. Tutta la zona andrebbe ripulita, così da evitare che aironi, ...