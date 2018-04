Una danza per James Rosenquist

Youtube - spari nel quartier generale. Testimone : “Era Una donna voleva uccidere il fidanzato” : “Una donna ha fatto irruzione al momento del pranzo e sembrava sparare contro una persona in particolare“. Una Testimone nella sede di Youtube ha così raccontato alla Cnn quello che ha visto della sparatoria avvenuta martedì pomeriggio nel quartier generale della piattaforma audiovisiva a San Bruno, in California. La fonte, che ha voluto parlare a condizione di anonimato, ha affermato che si sarebbe trattato di un attacco contro un ...

Youtube - spari nel quartier generale. Testimone : “Era Una donna voleva uccidere il fidanzato” : “Una donna ha fatto irruzione al momento del pranzo e sembrava sparare contro una persona in particolare“. Una Testimone nella sede di Youtube ha così raccontato alla Cnn quello che ha visto della sparatoria avvenuta martedì pomeriggio nel quartier generale della piattaforma audiovisiva a San Bruno, in California. La fonte, che ha voluto parlare a condizione di anonimato, ha affermato che si sarebbe trattato di un attacco contro un ...

Fabio Fulco beccato da Chi con Una nuova fidanzata : chi è Eliana : Fabio Fulco bacia una nuova fidanzata su Chi: si tratta della modella Eliana Fabio Fulco ha dimenticato Cristina Chiabotto. Dopo aver sofferto parecchio per la fine della relazione durata ben dodici anni, l’attore napoletano è stato beccato dal settimanale Chi mentre bacia un’altra ragazza. Un’aitante mora che si chiama Eliana, fa la modella e ha venti […] L'articolo Fabio Fulco beccato da Chi con una nuova fidanzata: chi ...

“No!”. L’anello di fidanzamento - dopo anni scopre tutto. Di fronte a Una verità sorprendente (e inaspettata) lei reagisce così : avreste fatto lo stesso? : L’amore, si sa, vive di passione, dolcezza, attenzioni. Ma per quanto ci sforziamo di nasconderlo, anche di cose molto più materiali. Per esempio i gioielli, che finiscono per scandire gli anniversari più importanti della storia di molte coppie. In particolare, il giorno del fidanzamento ufficiale. Provate allora a immaginare come deve essersi sentita la protagonista, rimasta anonima, di questa storia raccontata dal Daily Star, una ...

Parma - nessUna traccia di Una 42enne fidanzata con un tunisino : Parma, nessuna traccia di una 42enne fidanzata con un tunisino La donna, Adua Della Porta, voleva da tempo lasciarlo ma temeva una sua reazione violenta Continua a leggere

Scandalo su R. Kelly - l’ex fidanzata : “Ha addestrato Una 14enne a essere un animaletto sessuale” : Scandalo su R. Kelly, l’ex fidanzata: “Ha addestrato una 14enne a essere un animaletto sessuale” Scabrose rivelazioni dopo un documentario sul cantante trasmesso dalla Bbc Continua a leggere

Violenza sulle donne - Le Iene al fianco di Una ragazza maltrattata dal fidanzato : Violenza sulle donne, Le Iene al fianco di una ragazza maltrattata dal fidanzato Una madre ha scritto al programma per cercare di salvare sua figlia da un amore malato Continua a leggere

“Ecco come spiare amici - fidanzate e chi vi pare”. Whatsapp - allarme tra gli utenti : Una nuova app permette di tenere sotto controllo la vita virtuale (e non solo) dei nostri contatti. Funziona così : Il dibattito su come tutelare al meglio la propria privacy in tempi come questi, dove ogni informazioni fornita attraverso i social può potenzialmente fare il giro della rete, è ormai cosa trita e ritrita. L’uscita di ogni applicazione o piattaforma rimette però la tematica al centro della scena, aumentando i pericoli che gli utenti, soprattutto i meno accorti, possono correre anche semplicemente utilizzando il proprio telefonino. ...

Cecilia Capriotti a Pomeriggio 5 : 'Ecco cosa è successo tra Marco Ferri e Una ragazza fidanzata' : 'Tutta questa storia delle corna è montata a tavolino!': così si difende Cecilia Capriotti a Pomeriggio5 e oltre al 'corna gate' prova rispondere sull'ipotetico rifiuto di Marco Ferri nei confronti di ...

Cole Sprouse : Una fan gli chiede se è fidanzato con Lili Reinhart e scatta un momento molto imbarazzante : È ormai quasi un anno che imperversano i gossip su Cole Sprouse e Lili Reinhart, colleghi sul set di “Riverdale” e una delle coppie più shippate al momento. Mentre i fan dei “Bughead” sperano di vederli insieme nella vita reale, i due attori hanno sempre negato i rumors. Ma la risposta di Cole durante l’ultimo Q&A, lascia ancora spazio all’ipotesi che siano davvero fidanzati. Tutti i protagonisti della ...

Cristina Scabbia fidanzato : la vita privata della cantante dei LacUna Coil : Cristina Scabbia ha un fidanzato? La vita privata della cantante dei Lacuna Coil è diventata di interesse pubblico grazie alla sua partecipazione alla quinta edizione di The Voice, come coach insieme a Al Bano, Francesco Renga e J-Ax, anche perché non tutti la conoscevano prima di questa sua esperienza televisiva. Non perché sia antipatica, sia chiaro, semplicemente il genere musicale, il metal/rock, del suo gruppo non è seguito da tutti e di ...

Foxtrot è Una danza sulla linea dell’orizzonte : Un check point nel deserto, la noia di quattro giovani militari israeliani, la famiglia che a casa riceve una notizia sconvolgente. Il film di Samuel Maoz racconta una staticità rotta da un evento tragico e paradossale. Leggi

“La giusta punizione”. Posta Una foto dell’addome dopo il parto e viene insultata. La giovane mamma di 4 figli voleva mostrare gli effetti della gravidanza sul suo corpo un tempo perfetto e viene massacrata. La foto dello “scandalo”? Eccola qua : Una foto da 23.000 like e 12.000 condivisioni ha sPostato l’attenzione su una giovane mamma, Doreen Ching, di Johor, Malesia. La ragazza, 23 anni, ha Postato la foto delle sue smagliature dopo il parto e in tanti sono rimasti sconvolti e hanno iniziato a offenderla pesantemente sui social. Doreen ha Postato la foto delle sue smagliature perché voleva mostrare onestamente quali fossero stati gli effetti della gravidanza sul suo corpo. Smagliature ...

Colpita da aneurisma in gravidanza : donna gravissima dà alla luce Una bimba : È stata Colpita da un aneurisma cerebrale all’ottavo mese di gravidanza, ma grazie alla bravura dei medici dell’ospedale Bufalini di Cesena è riuscita a dare alla luce una splendida bimba....