UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di venerdì 6 aprile 2018

Anticipazioni Un POSTO al sole : tra SILVIA e ARIANNA è guerra? Intanto ELENA… : Nei prossimi giorni, a Un posto al sole, il ritorno di Claudio Parenti (Gabriele Anagni) rimescolerà le carte della storyline legata ai cantieri. Oltre alla trama affaristica “top”, comunque, la soap partenopea di Rai 3 ci propone attualmente alcune trame decisamente al femminile. Un posto al sole Anticipazioni: ORNELLA cerca di aiutare VIOLA Iniziamo da Viola (Ilenia Lazzarin). Da tanto tempo vi anticipiamo che un personaggio di ...

Anticipazione un POSTO al sole al 13/4 : scoppia lo scandalo ai cantieri Video : #Un posto al sole vi aspetta ogni giorno alle ore 20:40 su Rai tre, in queste puntate stiamo assistendo alla grave crisi matrimoniale tra Serena e Filippo. Sandro è deciso ad avere i cantieri solo per sé mandando via suo padre e Marina, scopriamo cosa gli sta succedendo nel prosieguo dell'articolo. Marina ed Elena Giordano nei guai? Marina e Roberto stanno affrontando un periodo difficile ai cantieri: mentre è in atto la scissione Claudio ...

Un POSTO al sole : SANDRO e CLAUDIO si amano e fanno pace - anticipazioni : Dopo un aspro dialogo con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), CLAUDIO nei prossimi giorni tornerà a Napoli e rientrerà a far parte della vita di SANDRO (Alessio Chiodini): nonostante infatti sia stato Ferri a chiamarlo per “far rinsavire” il figlio, il giovane Parenti è ancora sinceramente innamorato del suo ex dopo il passato “tentennamento” e la sbandata per Serena (Miriam Candurro). A tal proposito, l’attore ...

Un POSTO al sole anticipazioni : CLAUDIO - SANDRO e… un evento improvviso! : Le trame della soap Un posto al sole legate al clan Ferri – Sartori si arricchiranno nei prossimi giorni di nuovi sviluppi, con una sorta di “evento improvviso” destinato a creare scompiglio. Grazie alle nuove anticipazioni, vediamo cosa succederà. Spoiler Un posto al sole: Filippo gioca troppo denaro on line… Iniziamo da Filippo (Michelangelo Tommaso), che apparirà sempre più preso dalla sua attività di trading on line ...