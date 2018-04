Un libro per raccontare la lezione di Umberto Veronesi e la nuova via per la cura

La mamma coraggio di Pieve : "Il mio libro è speranza" : Pieve Emanuele , Milano, , 1 aprile 2018 - Giusy Matranga , la mamma coraggio che ha raccontato in un libro come è cambiata la sua vita dopo il drammatico incidente avvenuto al figlio Davide dato per ...

Il 26 aprile esce il nuovo libro di ENZO GENTILE e ROBERTO CREMA : “HENDRIX ’68 – THE ITALIAN EXPERIENCE” : Il 26 aprile uscirà “HENDRIX ’68 – THE ITALIAN EXPERIENCE” (Jaca Book), il nuovo libro del giornalista e storico musicale ENZO GENTILE e di ROBERTO CREMA, dedicato a quella prima e unica volta in cui Jimi Hendrix e i suoi Experience (Noel Redding e Mitch Mitchell) vennero in tour in Italia, nel maggio 1968, a Milano, Roma e Bologna. Un tour di cui non esistono testimonianze audio e video, ma solo il ricordo indelebile di chi è ...

Lavoro : la leadership perfetta con 65 skill - il nuovo libro di Jo Owen. : ... la prima è tentare di trasformarci in qualcun altro; la seconda è restare fermi sulle proprie posizioni, aspettando solamente che il mondo si accorga delle nostre qualità. Qual è la soluzione quindi?...

Bologna - ztl e parcheggi impossibili. Ma non solo! La mia (dis)avventura alla Fiera del libro per ragazzi : Bologna la rossa (per i mattoni), la dotta (per la più antica università), la grassa (per la cucina) e ora potremmo aggiungere la stronza. Sia chiaro, il capoluogo dell’Emilia Romagna resta uno dei luoghi più affascinanti del nostro Paese ma i suoi amministratori ce l’hanno messa tutta a renderla una città per nulla accogliente ai turisti o a chi la frequenta per necessità. Andare a Bologna, magari per lavoro o magari per visitare la 55° ...

"Io e la mia matita". Un libro racconta l'amore per il disegno (e la passione per la matita nera e gialla) in tutte le sue sfumature : Un volume illustrato in cui la matita non è solo strumento tecnico che porta al risultato finale, bensì protagonista indiscussa. Si intitola Io e la mia matita ed è la creatura di Paola Lomuscio, illustratrice pugliese che ha fatto della sua passione per quella matita a righe gialle e nere una vera ragione di vita.Un articolo di cancelleria che prende vita, trasformandosi ogni volta in qualcosa di nuovo: il manico di una ...

Il grillino Di Battista a libro paga di Marco Travaglio. Beccato e... clamoroso : per cosa si fa dare i soldi : ... ha annunciato sul suo profilo Facebook che andrà via sei mesi, dal primo giugno fino a dicembre: viaggerà, California, Messico e Guatemala 'per raccontare le periferie del mondo'. Partirà con la sua ...

Hitler "leader straordinario" accanto a Gandhi - Nelson Mandela e Barack Obama in un libro per bambini : Un leader straordinario, al pari di Gandhi, Nelson Mandela e Barack Obama, tanto da meritare un posto in copertina nella rosa delle grandi personalità che hanno "provato a rendere il mondo migliore". Viene presentato così, Adolf Hitler, in un libro per bambini edito da Pegasus Publisher. La casa editrice indiana ha pubblicato un volume dal titolo "Leaders" che raccoglie undici biografie esemplari e annovera il dittatore tedesco tra ...

La Regione Calabria alla Fiera del libro per Ragazzi di Bologna : Non mancano assolutamente le iniziative dedicate al mondo dell'infanzia, ancora una volta con la presentazione e workshop di 'A scuola con il Kamishibai e con le valigie narrative' di Artebambini. ...

MADRA : in tanti al Salone dei Mosaici per la presentazione del libro Ravennagricola : ... con la presentazione del libro Ravennagricola che ripercorre le vicende di un settore importantissimo dell'economia, e con la mostra mercato MADRA che è un esempio di successo di un'agricoltura ...

SILVIO MUCCINO/ “Nel cinema ci sono mille filtri - il libro invece è una lettera aperta” (Verissimo) : Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio di Verissimo l’attore, regista e scrittore SILVIO MUCCINO, da poco nelle librerie con il suo ultimo romanzo ‘Quando eravamo eroi’.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 03:15:00 GMT)

Perugia - domani pomeriggio a S.Bevignate la presentazione del libro di Roberto Giacobbo : Sarà presente ovviamente l'autore, che da anni conduce la fortunata trasmissione Rai dedicata a scienza, storia e misteri. Perugia 23/03/2018 15:08 Redazione

libro Aperto : in uscita il numero 92 della rivista culturale : Nella rubrica 'Letture e riletture' pubblichiamo uno scritto di Giovanni Malagodi su Olindo Malagodi; di Sandro Rogari su 'In difesa di una scienza inutile - ricordi di una matricola di cinquant'anni ...

Traumi infantili - un libro per aiutare i bambini dopo un suicidio : ... promuovendo una corretta 'cultura del trauma' e sensibilizzando genitori, caregivers, operatori con responsabilità terapeutiche e professionalità che operano nel mondo della scuola verso una ...