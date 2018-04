UE | Coldiretti DBV | gli agricoltori non paghino il conto della Brexit

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 aprile 2018) Occorre evitare che gliilpoiché in questo momento critico, indebolire il settore agricolo significherebbe minare le solide fondamenta dell’UE. E’ quanto emerso dal vertice di Roma fra Joachim Rukwied e Roberto Moncalvo, rispettivamente PresidentiDBV e, principali organizzazioni dia livello UE, per sviluppare una strategia comune sulle politiche agroalimentari dell’Unione Europea. DBV econcordano circa la necessità di disegnare il futuroPAC in modo tale da fornire agligli strumenti più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sociale, economico ed ambientale ed è quindi è essenziale mantenere l’attuale strutturaPAC, mantenendo il budget attuale. Il sostegno deve essere indirizzato in maniera più efficace verso le attività agricole, la creazione di nuovi posti ...