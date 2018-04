Ubisoft conferma | Far Cry 5 è stato il secondo miglior lancio di sempre

eurogamer

(Di giovedì 5 aprile 2018) Che Far Cry 5 stia riscuotendo un ottimo successo non è propriamente una novità, già varie notizie ci hanno parlato della buonissima partenza del titolo diin UK, in Giappone, ma anche dando uno sguardo solamente ai dati relativi alla piattaforma Steam abbiamo avuto modo di vedere come il gioco stia piacendo molto ai giocatori.Un'ulteriore testimonianza dell'ottimo successo di Far Cry 5 è la recentedi, che ha dichiarato che ildel titolo èile diper la compagnia.Come riporta Gamingbolt, nella prima settimana di disponibilità sono state raddoppiate le vendite di Far Cry 4, in questo modo il nuovo episodio della serie si piazza alle spalle di The Division in quanto a copie vendute nel lasso di tempo citato.Read more…