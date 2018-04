Turchia | spari in università | ricercatore uccide 4 persone

Cremona - il mistero di Alessandro sparito in Turchia . In un cestino i documenti e il telefono : Il mistero è cominciato quattordici giorni fa. Alessandro Fiori, 33 anni, rappresentante commerciale di una multinazionale che si occupa di trattamento e depurazione delle acque, ha fatto perdere le ...

Mistero su italiano sparito in Turchia : 22.11 Si tinge di giallo la scomparsa dell' italiano di 33 anni di Soncino (CR) di cui si sono perse le tracce dal 13 marzo a Istanbul, Turchia. Trovate nella sua camera d'albergo le sue valigie e i suoi vestiti. Rinvenuti in un cestino il portafogli vuoto,i documenti e il telefono scarico. Il suo conto in banca risulterebbe vuoto. Obitori e ospedali non l'hanno registrato. Le telecamere lo hanno ripreso il 14 marzo in due locali. Non si ...