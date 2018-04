Tupac | all' asta il testo del diss a Dr Dre | Biggie | JayZ | Puff Daddy e Mobb Deep

Blastingnews

: Como dizia o tupac : 'Fuck all y'all' - tascrazyyy : Como dizia o tupac : 'Fuck all y'all' -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Nel mondo del rap iling è sicuramente un tratto caratteristico e distintivo, una peculiarità che da sempre ha rimarcato la differenza tra questo e tutti gli altri generi musicali, esaltandone la dimensione competitiva.ing in Italia e in America Di episodi diing, anche molto agguerriti ed infarciti di insulti pesanti – talvolta omofobi – se non di vere e proprie minacce ed inviti allo scontro fisico, nella storia del rap italiano ce ne sono tantissimi, ma ce ne sono ancora di più – e sono ben più violenti – se ci spostiamo oltreoceano, nella patria dell' hip hop. Una delle-track più celebrate della storia del rap americano è sicuramente Hit 'Em Up diShakur, un pezzo nel quale il rapper nato a New York nel 1971, ma divenuto poi un vero e proprio simbolo dell'hip hop della costa opposta degli Stati Uniti d' America, ha letteralmente riversato sopra ad una ...