Tumori | verso cure più efficaci e su misura ‘per lui e lei’

Tumori : importantissimi progressi della scienza per bloccare la metastasi attraverso il controllo di una proteina chiave : Un nuovo studio di The Scripps Research Institute (TSRI) potrebbe offrire agli scienziati la possibilità di individuare i Tumori prima che si formi la metastasi. Lo studio mostra che una proteina, chiamata LTBP3, alimenta una reazione a catena che porta alcuni Tumori in via di sviluppo precoce a far crescere nuovi vasi sanguigni. Questi ultimi, poi, fanno poi da via per la diffusione delle cellule tumorali in tutto il corpo, avviando, quindi, la ...