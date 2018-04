Trento | ex dirigente della Provincia ai domiciliari | “Usufruiva dei permessi della legge

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 aprile 2018) Peculato e truffa. E’ con queste accuse che Luisa Zappini, excentrale centrale unica di emergenzadi, è finita agli arresti. Il provvedimento è stato adottato dal gip Claudia Miori che ha accolto la richiesta del procuratore capo Marco Gallina. Le contestazioni riguardano una quarantina di episodi, relativi a due filoni. Il primo è quello del sospetto di un illecito utilizzo deidi cura previsti dalla104, autorizzati per motivi di assistenza a congiunti ammalati. Il secondo ha messo nel mirino l’uso dell’auto di servizio al di fuori dell’orario di lavoro da parte. A dare il via a questa inchiesta è stato il lavoro di raccolta materiale, tradottosi in interrogazioni alla giuntale, da parte del consiglierele Filippo Degasperi, del Movimento Cinquestelle, che è ...