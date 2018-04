Tre Ultra Giga | 10 GB di internet al mese al costo una tantum di 29 euro

Unghie. Glitter - metallico e ultra violet - i Trend del 2018 : Il nude non ha rivali, sul viso come sulle Unghie. Piace a tutte, sta bene con ogni outfit ed è più che mai democratico, perfetto per le giovanissime come per le donne più mature, passepartout di giorno come di sera, basti pensare alle nuove baby boomers nail, che hanno conquistato Instagram con il loro effetto dégradé dal latte al rosa. I social, però, sono anche molto altro, e già anticipano la primavera che sarà, con manicure che di classico ...