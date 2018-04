Trapianti | Zaia | Veneto al top nazionale | con orgoglio grazie a sanitari e donatori

calcioweb.eu

(Di giovedì 5 aprile 2018) Venezia, 5 apr. (AdnKronos) – ‘Con, semplicementeaie aiveneti. Senza la loro professionalità e generosità non avremmo potuto mettere in piedi una macchina salvavita di questa entità”. Con queste parole, il Presidente della Regione, Luca, commenta gli esiti del report2017, diffuso oggi dal Ministero della Salute, che pone in evidenza le eccellenze del Sistema Regionaledel, con il Centrodi Padova sul ‘podio” con Torino e Milano e le donazioni effettuate nel 2017 che pongono i veneti al terzo posto con 196(furono 146 nel 2016) dopo la Lombardia (287) e la Toscana (229).‘Dal punto di vistao e organizzativo ‘ dice‘ siamo di fronte a una macchina enorme e complessa, una delle poche che non si fermano letteralmente mai, ...