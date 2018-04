Trapianti | 1763 donazioni e quasi 4mila interventi nel 2017

meteoweb.eu

Trapianti: nel 2017 1763 donazioni e quasi 4mila interventi

(Di giovedì 5 aprile 2018) Crescono i donatori di organi e iin Italia, arrivati lo scorso anno a livelli record. Lo afferma il report sull’attivita’ delpubblicato dal Centro Nazionalesul sito del ministero della Salute. Secondo le cifre presentate lecomplessive, sia da cadavere che da vivente, sono state, mentre nel 2016 erano 1596 e complessivamente sono sempre in crescita dal 2013. Lo scorso anno si sono avuti 1437 donatori (in aumento del 16% rispetto all’anno precedente), a fronte di 2738 accertamenti di morte, che invece segnato un aumento del 10,5%. Per quanto riguarda i dati regionali e’ la Lombardia la regione con piu’ donatori (287), seguita da Toscana (229) e Veneto (196), mentre se si guarda al dato per milione di abitanti al primo posto c’e’ la Toscana, seguita da Friuli venezia Giulia e Veneto. Calano leggermente le ...