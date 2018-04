Tosse allergica | sintomi | cause | diagnosi e cura

meteoweb.eu

: RT @Jexyka89: Vado a visita dalla mia dottoressa di base causa tosse mostruosa mi vede e... : 'Oh ciao sei come un fiore che sta sbocciano… - Palinassa : RT @Jexyka89: Vado a visita dalla mia dottoressa di base causa tosse mostruosa mi vede e... : 'Oh ciao sei come un fiore che sta sbocciano… - Jexyka89 : Vado a visita dalla mia dottoressa di base causa tosse mostruosa mi vede e... : 'Oh ciao sei come un fiore che sta… - _maliksvoice : Comunque sono già stanca, stanotte la tosse allergica mi ha stremato (e continua tuttora) -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Laè un sintomo, non una patologia, che colpisce i soggetti affetti da malattie allergiche delle vie aeree. Il più delle volte, essa è accompagnata da asma e rinite.Parliamo di una tossa tendenzialmente secca, persistente e senza secrezione di muco che, in caso di rinite, è accompagnata da lacrimazione oculare, frequenti starnuti, naso gocciolante e prurito, men tre in caso di asma da respiro affannoso e fiato corto. I soggetti colpiti lamentano spesso irritazione della gola, con difficoltà a deglutire, riflesso del vomito anche in assenza di nausea.Tra gli allergeni più frequentemente responsabili: pelo di animali, pollini e acari. Ladiavviene attraverso un’acta anamnesi del paziente e della sua storia clinica, seguiti solitamente dal prick test, un test cutaneo molto semplice: il paziente deve distendere l’avambraccio, su cui ...