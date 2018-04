Torre Piloti | Chiello | lotta per verità

Torre Piloti - processo bis : la compagnia Messina si costituirà parte civile. Legali delle vittime : “Scelta di cattivo gusto” : Hanno deciso di costituirsi parte civile nell’udienza preliminare del processo bis per il crollo della Torre Piloti di Genova, causata dallo scontro della loro nave Jolly Nero con la struttura costruita a fil di banchina. La compagnia Messina chiederà 30mila euro di danni ai 17 imputati per i danni riportati dal cargo e per i rischi corsi dall’equipaggio, che in parte è stato condannato in primo grado per la morte delle 9 persone ...

Torre Piloti Jolly Nero - compagnia Messina si costituirà parte civile : La compagnia Messina ha deciso di costituirsi parte civile all'udienza preliminare nei confronti dei 17 imputati per l'inchiesta bis sulla costruzione della Torre piloti di Genova, crollata il 7 ...

Torre Piloti Jolly Nero - morirono 9 persone : la compagnia chiede il risarcimento per i danni alla nave : La compagnia chiederà il risarcimento di 30mila euro per danni riportati dal cargo e per i rischi corsi dall'equipaggio. In quell'incidente morirono 9 persone.